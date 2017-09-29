HELAL SANA KONYA
UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda muhteşem taraftarının önünde Vitoria Guimaraes’i konuk eden Atiker Konyaspor, rakibini Musa Araz ve Milosevic’in attığı gollerle mağlup etti
Sıradaki rakip Salzburg
İLK maçında deplasmanda Marsilya'ya 1-0 yenilen Atiker Konya, 24. dakikada Musa Araz ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla bitti. 48'de Milosevic golü attı. Guimaraes, 74'te Hurtado ile skoru 2-1 yapıp umutlandı ama temsilcimiz Konya, 3 puanın sahibi oldu. Temsilcimiz, 19 Ekim'de Avusturya ekibi Salzburg ile oynayacak.
Avrupa'da ilk galibiyet
Avrupa kupalarında ilk kez geçen sezon mücadele eden Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce çıktığı toplam 7 maçta 1 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşarken, hiç galibiyet alamamıştı. Atiker Konyaspor, attığı 2 gole karşılık kalesinde 13 gol görmüştü. Yeşil-beyazlılar, dün Avrupa arenasındaki ilk galibiyetini elde etti.
Kadroda dört eksik
LİGDE Akhisar ile oynanan maçta sakatlanan ve sol üst baldır adalesinde yırdık tespit edilen Eren Albayrak kadroda yer almadı. Beşiktaş maçında sakatlanan Ferhat Öztorun da dünkü maçta yedek bekledi. Trabzon maçında sakatlanıp sezonu kapatan Traore ve fıtık ameliyatı olan Hadziahmetovic Konya'nın diğer eksikleriydi.
- 29 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:23
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İKİ YILDIZDAN ALİ PALABIYIK AÇIKLAMASI
Toplam 15
Yorum
Miyane Kısmetimiz varmış son gün Janssen transfer oldu, sisteme cuk diye oturdu. Yoksa bu sene de Fernandao ile cırmalayacaktık, umut var, seneye?
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ORMAN'DAN FETÖ'YE KARŞI TAVIR BEKLİYORUZ
Toplam 67
Yorum
trakyalı bak federasyon başkanınız şenol güneşi kuerajmayı yine kayırdı cezalar fenere bjk 15 bin fenere 200 şenol hep sövsün
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Felipe Melo mu Fernando mu?
Toplam 10
Yorum
Nuri Şahin Meloyu çok sevdik, Fernandoyu da seviyoruz. İkisini kıyaslamak gereksiz.
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