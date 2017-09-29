 HELAL SANA KONYA – Fotomaç – 29 Eylül 2017
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    29 Eylül 2017, Cuma
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    HELAL SANA KONYA

    HELAL SANA KONYA

    UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda muhteşem taraftarının önünde Vitoria Guimaraes’i konuk eden , rakibini Musa Araz ve Milosevic’in attığı gollerle mağlup etti

    ATİKER Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes'i yenerek tarihi bir galibiyete imza attı. Sene başındaki Süper Kupa maçındaki olaylar nedeniyle ceza alan ve ilk kez taraftarının huzuruna çıkan Atiker Konyaspor, iki sezondur yer aldığı Avrupa arenasındaki ilk galibiyetini aldı. Golleri Musa Araz ve Deni Milosevic attı.

    Sıradaki rakip Salzburg
    İLK maçında deplasmanda Marsilya'ya 1-0 yenilen Atiker Konya, 24. dakikada Musa Araz ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla bitti. 48'de Milosevic golü attı. Guimaraes, 74'te Hurtado ile skoru 2-1 yapıp umutlandı ama temsilcimiz Konya, 3 puanın sahibi oldu. Temsilcimiz, 19 Ekim'de Avusturya ekibi Salzburg ile oynayacak.

    Avrupa'da ilk galibiyet
    Avrupa kupalarında ilk kez geçen sezon mücadele eden , UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce çıktığı toplam 7 maçta 1 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşarken, hiç galibiyet alamamıştı. Atiker Konyaspor, attığı 2 gole karşılık kalesinde 13 gol görmüştü. Yeşil-beyazlılar, dün Avrupa arenasındaki ilk galibiyetini elde etti.

    Kadroda dört eksik
    LİGDE Akhisar ile oynanan maçta sakatlanan ve sol üst baldır adalesinde yırdık tespit edilen Eren Albayrak kadroda yer almadı. Beşiktaş maçında sakatlanan Ferhat Öztorun da dünkü maçta yedek bekledi. Trabzon maçında sakatlanıp sezonu kapatan Traore ve fıtık ameliyatı olan Hadziahmetovic Konya'nın diğer eksikleriydi.




    1. 29 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:23
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