KONYASPOR - GUIMARES | CANLI ANLATIM

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda yer alan temsilcimiz Atiker Konyaspor, sahasında Vitoria Guimaraes'i ağırlıyor.



Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maç TRT ve Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Makedonya Futbol Federasyonundan hakem Aleksandar Stavrev yönetecek.



UEFA Avrupa Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Atiker Konyaspor, Vitoria Guimaraes karşısında ilk galibiyetini almak istiyor. Yeşil-beyazlılar, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Fransa ekibi Olympique Marsilya'ya 1-0 yenildi.

I Grubu'nun 2. haftasındaki diğer maçta Avusturya temsilcisi Salzburg, Olympique Marsilya'yı ağırlayacak.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Atiker Konyaspor ile Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Aleksandar Stavrev, Marjan Kirovski, Dejan Kostadinov (Makedonya)

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ömer Ali Şahiner, Mehdi Baurabia, Jonsson, Fofana, Musa Araz, Milosevic, Friday Eze

Vitoria Guimaraes: Miguel Silva, Joao Aurelio, Jubal, Pedrao, Konan, Celis, Wakaso, Hurtado, Heldon, Estupinan, Raphinha

AVRUPA'DA 8. MAÇ

Atiker Konyaspor, bu karşılaşmayla tarihindeki 8. Avrupa sınavına çıkacak.



Avrupa kupalarında ilk kez geçen sezon mücadele eden Konya temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı toplam 7 maçta galibiyet elde edemedi, 1 beraberlik yaşadı, 6 karşılaşmada ise yenildi. Atiker Konyaspor, attığı 2 gole karşılık kalesinde 13 gol gördü.

Konyaspor'un Avrupa'da 7 maçta aldığı sonuçlar şöyle:



2016-2017 sezonu:

UEFA Avrupa Ligi H Grubu:

Atiker Konyaspor-Shakhtar Donetsk: 0-1

Gent-Atiker Konyaspor: 2-0

Atiker Konyaspor-Braga: 1-1

Braga-Atiker Konyaspor: 3-1

Shakhtar Donetsk-Atiker Konyaspor: 4-0

Atiker Konyaspor-Gent: 0-1



2017-2018 sezonu:

UEFA Avrupa Ligi I Grubu:

Olympique Marsilya-Atiker Konyaspor: 1-0