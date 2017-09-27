Konya tek yürek
Avrupa Ligi'nde V.Guimaraes'le karşılaşacak A.Konyaspor, ayrı bir heyecanı daha yaşıyor. Süper Kupa'da çıkan olaylar sonrası 5 maç seyircisiz oynama cezası alan, Akhisar galibiyetiyle 3 maçlık yenilgi serisine son veren iki kupalı şampiyon, bu sezon ilk kez seyircisiyle buluşacak. Futbol Şube Sorumlusu Fatih Tınmaz, taraftarlarıyla buluşacakları ilk maç olan Guimaraes mücadelesinden galibiyetle ayrılarak, Avrupa Ligi'ndeki ilk 3 puanı alacaklarına inandıklarını söyledi.
42 BİN TÜRK VE KONYA BAYRAĞI
Yeşil-bey azlılar'da 42 bin kişilik stadın dolacağına inandıklarını vurgulayan Tınmaz, "Statta 42 bin Türk Bayrağı ve Konyaspor Bayrağı olacak. İnşallah 42 bin taraftarımızın oluşturacağı güçlü koroyla Guimaraes'i yenerek Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetimizi alacağız" diye konuştu.
- 27 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:28
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ELJIF ELMAS'IN LİSANSI ÇIKTI
Toplam 2
Yorum
özgür başarılar Allah yolunu açık etsin kulüp den böyle genç yıldızlar bulmasını istiyoruz
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Alpay Özalan istifa etti
Toplam 1
Yorum
Cenk Her gittiği takımı yakan bir adama teknik adam denir mi? Alpay sen bırak bu hocalık işlerini o yetenek yok sende
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JANSSEN'E SERT ELEŞTİRİ
Toplam 16
Yorum
ali Hıncal Uluç futboldan bî-haber
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