 Konya tek yürek – Fotomaç – 27 Eylül 2017
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    27 Eylül 2017, Çarşamba
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    Konya tek yürek

    Konya tek yürek

    Avrupa Ligi'nde V.Guimaraes'le karşılaşacak A.Konyaspor, ayrı bir heyecanı daha yaşıyor. Süper Kupa'da çıkan olaylar sonrası 5 maç seyircisiz oynama cezası alan, Akhisar galibiyetiyle 3 maçlık yenilgi serisine son veren iki kupalı şampiyon, bu sezon ilk kez seyircisiyle buluşacak. Futbol Şube Sorumlusu Fatih Tınmaz, taraftarlarıyla buluşacakları ilk maç olan Guimaraes mücadelesinden galibiyetle ayrılarak, Avrupa Ligi'ndeki ilk 3 puanı alacaklarına inandıklarını söyledi.

    42 BİN TÜRK VE KONYA BAYRAĞI
    Yeşil-bey azlılar'da 42 bin kişilik stadın dolacağına inandıklarını vurgulayan Tınmaz, "Statta 42 bin Türk Bayrağı ve Konyaspor Bayrağı olacak. İnşallah 42 bin taraftarımızın oluşturacağı güçlü koroyla Guimaraes'i yenerek Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetimizi alacağız" diye konuştu.

    1. 27 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:28
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