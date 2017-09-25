 A. Konyaspor-Vitoria SC maçını Aleksandar Stavrev yönetecek – Fotomaç – 25 Eylül 2017
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    25 Eylül 2017, Pazartesi
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    A. Konyaspor-Vitoria SC maçını Aleksandar Stavrev yönetecek

    A. Konyaspor-Vitoria SC maçını Aleksandar Stavrev yönetecek

    UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Atiker Konyaspor'un, I Grubu'nda Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımı ile yapacağı müsabakayı Makedonya Futbol Federasyonu'ndan Aleksandar Stavrev yönetecek.

    Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda 28 Eylül Perşembe günü TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmada Aleksandar Stavrev'in yardımcılıklarını Marjan Kirovski ve Dejan Kostadinov üstlenecek. Dördüncü hakemliğiniGoce Petreski'in yapacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri Dimitar Meckarovski ve Dejan Jakimovski olacak.

    1. 25 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:09
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