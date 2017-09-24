 Salzburg evinde puan kaybetti – Fotomaç – 24 Eylül 2017
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    24 Eylül 2017, Pazar
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    evinde puan kaybetti

    <a href="/index/salzburg?id=91b48c6e-c16f-48d7-ae50-82e13763c20e" class="" rel="tag">Salzburg</a> evinde puan kaybetti

    Atiker Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden , Avusturya Birinci Ligi'nde konuk ettiği Austria Wien ile golsüz berabere kaldı

    UEFA Avrupa Ligi'nde Atiker Konyaspor ile I Grubu'nda yer alan , Avusturya Birinci Ligi'nin 9. haftasında Austria Wien ile golsüz berabere kaldı.

    Ligde zirve mücadelesi veren , 9. haftada Austria Wien'i konuk etti. İki takımın da gol yollarında etkisiz olduğu karşılaşma, 0-0 beraberlikle sona erdi.

    Puanını 18'e yükselten Salzburg, lider Sturm Graz'ın bir puan gerisinde 2. sıradaki yerini korudu.

    1. 24 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 20:18
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