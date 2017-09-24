Salzburg evinde puan kaybetti
Atiker Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Salzburg, Avusturya Birinci Ligi'nde konuk ettiği Austria Wien ile golsüz berabere kaldı
UEFA Avrupa Ligi'nde Atiker Konyaspor ile I Grubu'nda yer alan Salzburg, Avusturya Birinci Ligi'nin 9. haftasında Austria Wien ile golsüz berabere kaldı.
Ligde zirve mücadelesi veren Salzburg, 9. haftada Austria Wien'i konuk etti. İki takımın da gol yollarında etkisiz olduğu karşılaşma, 0-0 beraberlikle sona erdi.
Puanını 18'e yükselten Salzburg, lider Sturm Graz'ın bir puan gerisinde 2. sıradaki yerini korudu.
- 24 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 20:18
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İşte Beşiktaş'ın verilmeyen golü
Toplam 64
Yorum
GSLİİİİİİİİİİİİİ İki sezonki AVANTA penaltı ve gollerinize sayın
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MAHMUT USLU MAHKEMEYE VERİLİYOR
Toplam 34
Yorum
İnadına küçük FENERLİ.!! Salı günü Tv karşısına geç, hakem ve takım izle, sonra ben niye avrupada yokum diye kendine sor. Tamammı, fazla söze hacet varmı !!!
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3 MAÇ CEZA ALABİLİR!
Toplam 33
Yorum
GSLİİİİİ İki sezondur hakemlerden şikayetiniz yoktu sesiniz çıkmıyordu
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