UEFA Avrupa Ligi'nde Atiker Konyaspor ile I Grubu'nda yer alan Salzburg, Avusturya Birinci Ligi'nin 9. haftasında Austria Wien ile golsüz berabere kaldı.

Ligde zirve mücadelesi veren Salzburg, 9. haftada Austria Wien'i konuk etti. İki takımın da gol yollarında etkisiz olduğu karşılaşma, 0-0 beraberlikle sona erdi.

Puanını 18'e yükselten Salzburg, lider Sturm Graz'ın bir puan gerisinde 2. sıradaki yerini korudu.