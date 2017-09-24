 Konyaspor'dan müthiş zafer – Fotomaç – 24 Eylül 2017
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    24 Eylül 2017, Pazar
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    'dan müthiş zafer

    Konyaspor'dan müthiş zafer

    Taraftarı önünde Ege ekibini konuk eden Mustafa Reşit Akçay’ın öğrencileri, Ömer Ali ve Eze’nin golleriyle rakibini yıktı, 3 hafta sonra galibiyet sevinci yaşadı

    SÜPER Lig'in 6. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk eden Atiker , rakibine şans tanımadı. Taraftarı önünde maça hızlı başlayan yeşil-beyazlılar, 18. dakikada golü buldu. Eren'in ortasını iyi takip eden Ömer Ali, kale önünde topu ağlara yolladı: 1-0. Bu golün ardandan beraberlik için saldıran Akigolar, Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı'yı geçemedi. Karşılaşmanın ikinci yarısında da topla daha çok oynayan taraf konuk takımdı.

    SKUBİC DİREĞE NİŞANLADI
    HÜCUMDA sorunlar yaşayan Akhisar'a karşı kontraataklarla pozisyon bulmaya çalışan Konyaspor, 72'de farkı ikiye çıkardı. Fofana'nın pasına hareketlenen Eze, topu kalecinin solundan ağlara bıraktı. Ev sahibi, 91'de bir penaltı kazandı. Topun başına geçen Skubic, topu üst direğe nişanladı. Bu sonuçla Konyaspor puanını 6'ya çıkarırken, Akhisar 10 puanda kaldı.



    GÖZ YAŞLARINI TUTAMADI
    HAFTA içinde dedesini kaybeden Ömer Ali Şahiner, takımının ilk golünü attıktan sonra göz yaşlarını tutumadı. Sevinç için gelen arkadaşları Ömer'e sarılarak teselli etti.

    1. 24 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:54
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