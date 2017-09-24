Konyaspor'dan müthiş zafer
Taraftarı önünde Ege ekibini konuk eden Mustafa Reşit Akçay’ın öğrencileri, Ömer Ali ve Eze’nin golleriyle rakibini yıktı, 3 hafta sonra galibiyet sevinci yaşadı
SKUBİC DİREĞE NİŞANLADI
HÜCUMDA sorunlar yaşayan Akhisar'a karşı kontraataklarla pozisyon bulmaya çalışan Konyaspor, 72'de farkı ikiye çıkardı. Fofana'nın pasına hareketlenen Eze, topu kalecinin solundan ağlara bıraktı. Ev sahibi, 91'de bir penaltı kazandı. Topun başına geçen Skubic, topu üst direğe nişanladı. Bu sonuçla Konyaspor puanını 6'ya çıkarırken, Akhisar 10 puanda kaldı.
GÖZ YAŞLARINI TUTAMADI
HAFTA içinde dedesini kaybeden Ömer Ali Şahiner, takımının ilk golünü attıktan sonra göz yaşlarını tutumadı. Sevinç için gelen arkadaşları Ömer'e sarılarak teselli etti.
- 24 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:54
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AYKUT KOCAMAN VOLKAN'I SİLDİ!
Toplam 5
Yorum
hay bence silmedi. Sadece sacmaliklarindan vazgecti. Kameni su an daha iyi, Volkan daha iyi oldugunda, Volkan oynar. Bu kadar basit
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VOLKAN'IN YEDEK KALMASINA BÖYLE TEPKİ VERDİ
Toplam 2
Yorum
Hoca Aferin Volkan, dogru davranis bu. Simdi sana düsen, cok calisip formayi kazanmak.
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KOCAMAN O TARTIŞMAYI ANLATTI
Toplam 9
Yorum
SARI KANARYA Sen bizim kocaman gururumuzsun hocam.. Senol Günes senden efendilik öğrensin biraz... Her Fenerbahçe maçında yerlere atıyor kendini...
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