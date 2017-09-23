SESSİZ MAÇIN GALİBİ KONYASPOR!

Maçta ilk pozisyon Akhisar'dan geldi. 15. dakikada Henrique'nin pası ile ceza yayı gerisinde topla buluşan Serginho'nun doğrudan kaleye gönderdiği topu, kaleci Serkan Kırıntılı iki hamlede kontrol etti. 18. dakikada sol kanattan gelişen atakta Eren Albayrak'ın ortasında, Ömer Ali Şahiner'in kale önünde vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

37. dakikada Milosevic, Sissoko'dan aldığı topu ceza yayının gerisinden yerden kaleye gönderdi. Top kalenin solundan auta çıktı. 42. dakika sağ kanattan topla ceza sahasına giren Henrique'nin vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu karşıladı. Daha sonra defans topu uzaklaştırdı. 45. dakikada Henrique'nin duvar pasında, ceza yayı üzerinde topla buluşan Olcan Adın'ın bekletmeden vuruşunda, top auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Atiker Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Atiker Konyaspor, karşılaşmanın 73. dakikasında Patrick Friday Eze'nin golüyle farkı ikiye çıkarttı. Karşılaşmanın 90. dakikasında Atiker Konyaspor, Skubic ile penaltı atışından yararlanamayınca karşılaşma 2-0 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona erdi. Atiker Konyaspor bu sonuçla üç maç aradan sonra sahsında galibiyetle tanıştı.

Ev sahibi ekip bu sonuçla puanını 6'ya çıkartırken, Teleset Mobilya Akhisarspor ise 10 puanda kaldı.