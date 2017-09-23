ÖMER ALİ, GOLDEN SONRA AĞLADI
Atiker Konyaspor'un golcü oyuncusu Ömer Ali Şahiner, bugün oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor maçında attığı golün ardından gözyaşlarına hakim olamadı. Şahiner'in dün adını taşıdığı dedesinin hayatını kaybetmesi sonucu ağladığı öğrenildi.
Atiker Konyaspor, bugün Teleset Mobilya Akhisarspor'u ağırladı. Maçın 18'inci dakikasında yeşil-beyazlı takımın golcü oyuncusu Ömer Ali Şahiner, meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 1-0 üstünlüğe geçiren golü attı. Gol sevincini takım arkadaşlarıyla kutlayan Ömer Ali Şahiner'in arkadaşı Mehdi'nin göğsüne yaslanıp ağladığı görüldü. Ömer Ali Şahiner'in, dün adını taşıdığı dedesinin ölmesinin ardından yaşadığı üzüntü sonucu ağladığı öğrenildi. Atiker Konyaspor ise sahadan 2-0 galip ayrıldı.
- 23 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:24
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Katliam
Toplam 67
Yorum
Engin Biz bu adamla yola devam etmek istemiyoruz.maç katili vede hiç işinden anlamiyor.biz hakem makem anlamayiz,sen yanlişlarinla maçi kendin ver
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SUÇLU AYAĞA KALK
Toplam 14
Yorum
Ajanyorumyazmış Ersun yanal sen misin?
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Katliam
Toplam 67
Yorum
recep macin sike oldugu belli.hepsi fener yüzünden.3 puan icin CASa basvurun.3-0dan mac almak sikeden baska mümkün olmaz.Fener yapinca da olmuyodu
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