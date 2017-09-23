 ÖMER ALİ, GOLDEN SONRA AĞLADI – Fotomaç – 23 Eylül 2017
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    23 Eylül 2017, Cumartesi
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    ÖMER ALİ, GOLDEN SONRA AĞLADI

    ÖMER ALİ, GOLDEN SONRA AĞLADI

    Atiker Konyaspor'un golcü oyuncusu , bugün oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor maçında attığı golün ardından gözyaşlarına hakim olamadı. Şahiner'in dün adını taşıdığı dedesinin hayatını kaybetmesi sonucu ağladığı öğrenildi.

    Atiker Konyaspor, bugün Teleset Mobilya Akhisarspor'u ağırladı. Maçın 18'inci dakikasında yeşil-beyazlı takımın golcü oyuncusu , meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 1-0 üstünlüğe geçiren golü attı. Gol sevincini takım arkadaşlarıyla kutlayan 'in arkadaşı Mehdi'nin göğsüne yaslanıp ağladığı görüldü. Ömer Ali Şahiner'in, dün adını taşıdığı dedesinin ölmesinin ardından yaşadığı üzüntü sonucu ağladığı öğrenildi. Atiker Konyaspor ise sahadan 2-0 galip ayrıldı.

    1. 23 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:24
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