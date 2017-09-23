 Akçay: Önemli bir galibiyet elde ettik – Fotomaç – 23 Eylül 2017
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    23 Eylül 2017, Cumartesi
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    Akçay: Önemli bir galibiyet elde ettik

    Akçay: Önemli bir galibiyet elde ettik

    Süper Lig'de konuk ettiği 'u 2-0 yenen 'un teknik direktörü , kendileri için önemli bir maça çıktıklarını belirterek, "Camiamız ve herkes için çok önemli olan bir galibiyeti elde ettik" dedi.

    Akçay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada müsabakayı iki farklı devre ve bölüm olarak değerlendirebileceklerini söyledi.

    İlk yarıda rakibin uyguladığı baskı sonucu ligin seviyesinin de altında bir oyun oynadıklarına dikkati çeken , "Buna rağmen ikinci yarı bunu düzelttik. Topun bizde kalmasıyla ilgili süreci biraz artırdık. Bu da bizim oyuna hakimiyetimizi yükseltti. Camiamız ve herkes için çok önemli olan bir galibiyeti elde ettik. Oyuncularımızı kutluyorum." diye konuştu.

    Bir gazetecinin, dedesi vefat eden Ömer Ali Şahiner ile ilgili sorduğu soruya Akçay, bu oyuncunun karşılaşmada forma giymesiyle profesyonel olduğunu kanıtladığını belirtti.

    Ömer Ali Şahiner'in bugün farklı şeyler ispat ettiğini anlatan Akçay, şöyle konuştu:

    "Farklı duygularla, farklı şeyler yapılabileceği ilgili çok iyi bir örnek oldu. Bu onun şansıydı, iyi kullandı. Konyaspor camiası olarak böyle oyunculara sahip olduğumuz için gurur duyuyoruz. Bu arada Ömer Ali'nin ailesine de başsağlığı diliyorum. Dedesine de rahmet diliyorum."

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    Teknik Direktörü , zorlu bir oyun olacağını maçtan önce bildiklerini söyledi.

    Rakibin maçın başında daha baskılı oynayacağını düşündüklerini anlatan Buruk, şunları kaydetti:

    "Tam tersi oldu. Baktığımızda ilk yarı 4-5 tane girdiğimiz pozisyon oldu. Rakibimize aslında pozisyon vermedik. Bir tane yan toptan çok da uzaktan gelen aslında kalemize yaklaşmayan bir atak organizasyondan gol yedik 1-0 mağlup duruma düştük. İkinci yarı maçı çevirmek için yine hamleler yaptık. takımı da daha derli topluydu ve biraz daha geriye çekildi. Hücum anlamında hamleler yaptık ancak oyuncularımızdan pek fazla verim alamadık."

    İkinci golü yedikten sonra oyuncularında inanç kalmadığını ifade eden Buruk, "Bu tabii ki üzücü bir durum. Oyuncularımı isteklerinden ve özellikle ilk yarı oynadıkları oyundan dolayı tebrik ediyorum. Zorlu bir deplasmanda zorlu bir maçtı. Buraya kazanmak için gelmiştik. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Atiker Konyaspor takımına bundan sonraki maçında başarılar diliyorum." diye konuştu.

    1. 23 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:41
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