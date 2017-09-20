Konyaspor toparlanacak

Konyaspor Başkan Yardımcısı Ahmet Baydar, yeşil- beyazlı ekibin bundan sonraki süreçte toparlanmaya başlayacağını belirtti. Beşiktaş ile ligde oynan karşılaşmada ise istedikleri sonucu elde edemediklerini hatırlatan Baydar, "Üst üste alacağımız iki galibiyet, takımda ve camiamızda moralleri yükseltecektir" diye konuştu.