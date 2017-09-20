 Konyaspor toparlanacak – Fotomaç – 20 Eylül 2017
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    20 Eylül 2017, Çarşamba
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    Konyaspor toparlanacak

    Konyaspor toparlanacak
    Konyaspor Başkan Yardımcısı Ahmet Baydar, yeşil- beyazlı ekibin bundan sonraki süreçte toparlanmaya başlayacağını belirtti. Beşiktaş ile ligde oynan karşılaşmada ise istedikleri sonucu elde edemediklerini hatırlatan Baydar, "Üst üste alacağımız iki galibiyet, takımda ve camiamızda moralleri yükseltecektir" diye konuştu.
    1. 20 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:30
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