 "Anında giderim" – Fotomaç – 19 Eylül 2017
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    19 Eylül 2017, Salı
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    "Anında giderim"

    "Anında giderim"

    Konyaspor'un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, Beşiktaş'ın yaratıcı oyuncularının kendilerini çok zorladığını söyledi. Akçay, "Biz daha çok Anadolu takımlarıyla rekabet etmek zorundayız. Bu ülkenin çocuğunu iyi eğitmeden, iyi eğitilmiş çocuklarla rekabete sokuyorsunuz. Bunun neresi adil. Ben yararlı olamadığımı anladığım anda aniden giden adamım" dedi.

    1. 19 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:12
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