Akçay: Anında giderim
Konyaspor'un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, Beşiktaş'ın yaratıcı oyuncularının kendilerini çok zorladığını söyledi. Akçay, "Biz daha çok Anadolu takımlarıyla rekabet etmek zorundayız. Bu ülkenin çocuğunu iyi eğitmeden, iyi eğitilmiş çocuklarla rekabete sokuyorsunuz. Bunun neresi adil. Ben yararlı olamadığımı anladığım anda aniden giden adamım" dedi.
- 19 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 09:25
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Rıza Çalımbay isyan etti!
Toplam 13
Yorum
r.y....z başkan ve yönetimin bu yıl kı hatalar zincirinin en hatalı kararı
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Sosyal medyayı karıştıran tweet!
Toplam 20
Yorum
HCK / BJK KANIMIZA, GENETİĞİMİZE UYMAYAN ( BİZDEN DEĞİLDİR ).....!!!!!! TEBRİKLER BAŞKAN. BU OLUMLU REAKSİYON TÜM CAMİALARA ÖRNEK OLMALI...!!!
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Trabzonsporlu Rafet, Beşiktaş maçında
Toplam 4
Yorum
murat1903 "Beşiktaş Kulübü'de duyarsız kalmadı" diğer klüpler ne yaptıki ?
Akçay: Anında giderim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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