Akçay: Anında giderim

Konyaspor'un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, Beşiktaş'ın yaratıcı oyuncularının kendilerini çok zorladığını söyledi. Akçay, "Biz daha çok Anadolu takımlarıyla rekabet etmek zorundayız. Bu ülkenin çocuğunu iyi eğitmeden, iyi eğitilmiş çocuklarla rekabete sokuyorsunuz. Bunun neresi adil. Ben yararlı olamadığımı anladığım anda aniden giden adamım" dedi.