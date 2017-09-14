Konyaspor, Fransa'da direğe takıldı

UEFA Avrupa Ligi I grubu ilk maçında temsilcimiz Atiker Konyaspor, Fransız temsilcisi Olympique Marsilya ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Litvanyalı hakem Gediminas Mazeika yönetti.

Konyaspor maça; Serkan, Skubic, Ali, Moke, Ferhat, Volkan, Bourabia, Fofana, Musa, Ömer Ali, Evouna 11'iyle başladı.



Marsilya ise sahaya; Pele, Sakai, Rami, Rolando, Amavi, Kamara, Gustavo, Sanson, Thauvin, Germain, Payet ile çıktı.



DÜŞÜK TEMPO

Velodrome'da oynanan karşılaşmaya iki takım da kontrollü giriş yaptı. Düşük tempoda geçen ilk 45 dakikada gol sesi çıkmadı. Taraflar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.

Fransa'da ikinci yarı golle başladı. Karşılaşmanın 48. dakikasında köşe vuruşu kullanan ev sahibi takım, savunma oyuncusu Adil Rami'nin kafayla attığı golle temsilcimiz karşısında 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.







ŞANSSIZLIK

Golden sonra beraberlik için çabalayan Yeşil Beyazlılar, pozisyon üretmekte zorlandı. Mehdi Bourabia'nın 61. dakikada ceza sahası dışından çektiği şutta top direkte patladı. Mücadelenin son bölümünde oyunu rakip yarı alana yıkan Konyaspor, aradığı golü bulamadı. Marsilya - Atiker Konyaspor maçı, Marsilya'nın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



TRİBÜNDE YANGIN

Marsilya yönetimini protesto eden Marsilyalı taraftarlar maçın 10. dakikasında tribüne geldi. Taraftarların kale arkasındaki tribünde yaktığı meşaleler küçük çapta yangına sebep oldu.





PORTEKİZ'DE GALİP YOK

Gruptaki diğer maçda Portekiz ekibi Guimaraes ile Avusturya temsilcisi Salzburg 1-1 berabere kaldı. İlk maçların ardından temsilcimiz son sıraya yerleşti.

ATİKER KONYASPOR'UN DİĞER MAÇLARI

28 Eylül Perşembe:

20.00 Atiker Konyaspor-Vitoria Guimaraes (Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı)

19 Ekim Perşembe:

20.00 Atiker Konyaspor-Salzburg (Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı)

2 Kasım Perşembe:

23.05 Salzburg-Atiker Konyaspor (Salzburg Stadı)

23 Kasım Perşembe:

21.00 Atiker Konyaspor-Olympique Marsilya (Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı)

7 Aralık Perşembe:

23.05 Vitoria Guimaraes-Atiker Konyaspor ( D. Afonso Henriques Stadı)

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