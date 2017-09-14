Konyaspor, Fransa'da direğe takıldı
Atiker Konyaspor, Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında Marsilya deplasmanına çıktı. Rakibine fazla pozisyon vermeyen temsilcimiz, duran toptan gelen gole engel olamadı. Beraberlik golü denemelerinde ise şanssızlık Yeşil Beyazlıların yakasını bırakmadı.
UEFA Avrupa Ligi I grubu ilk maçında temsilcimiz Atiker Konyaspor, Fransız temsilcisi Olympique Marsilya ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Litvanyalı hakem Gediminas Mazeika yönetti.
Konyaspor maça; Serkan, Skubic, Ali, Moke, Ferhat, Volkan, Bourabia, Fofana, Musa, Ömer Ali, Evouna 11'iyle başladı.
Marsilya ise sahaya; Pele, Sakai, Rami, Rolando, Amavi, Kamara, Gustavo, Sanson, Thauvin, Germain, Payet ile çıktı.
DÜŞÜK TEMPO
Velodrome'da oynanan karşılaşmaya iki takım da kontrollü giriş yaptı. Düşük tempoda geçen ilk 45 dakikada gol sesi çıkmadı. Taraflar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.
Fransa'da ikinci yarı golle başladı. Karşılaşmanın 48. dakikasında köşe vuruşu kullanan ev sahibi takım, savunma oyuncusu Adil Rami'nin kafayla attığı golle temsilcimiz karşısında 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.
ŞANSSIZLIK
Golden sonra beraberlik için çabalayan Yeşil Beyazlılar, pozisyon üretmekte zorlandı. Mehdi Bourabia'nın 61. dakikada ceza sahası dışından çektiği şutta top direkte patladı. Mücadelenin son bölümünde oyunu rakip yarı alana yıkan Konyaspor, aradığı golü bulamadı. Marsilya - Atiker Konyaspor maçı, Marsilya'nın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
TRİBÜNDE YANGIN
Marsilya yönetimini protesto eden Marsilyalı taraftarlar maçın 10. dakikasında tribüne geldi. Taraftarların kale arkasındaki tribünde yaktığı meşaleler küçük çapta yangına sebep oldu.
PORTEKİZ'DE GALİP YOK
Gruptaki diğer maçda Portekiz ekibi Guimaraes ile Avusturya temsilcisi Salzburg 1-1 berabere kaldı. İlk maçların ardından temsilcimiz son sıraya yerleşti.
ATİKER KONYASPOR'UN DİĞER MAÇLARI
28 Eylül Perşembe:
20.00 Atiker Konyaspor-Vitoria Guimaraes (Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı)
19 Ekim Perşembe:
20.00 Atiker Konyaspor-Salzburg (Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı)
2 Kasım Perşembe:
23.05 Salzburg-Atiker Konyaspor (Salzburg Stadı)
23 Kasım Perşembe:
21.00 Atiker Konyaspor-Olympique Marsilya (Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı)
7 Aralık Perşembe:
23.05 Vitoria Guimaraes-Atiker Konyaspor ( D. Afonso Henriques Stadı)
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- 14 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:04
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O isim Alanya maçında forma giyemeyebilir
Toplam 5
Yorum
Davaro Bu kadro ile ya 5-3-2 oynarsin ya da 4-4-2 baska sistem islemez yas ortalamasi 30 baska oynatsan adami Persian edeler yas 26 olsa
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Babel'den Aboubakar açıklaması
Toplam 1
Yorum
karakartal Aboubakar, keşke sende şu an Beşiktaş ta olsaydın hacı...Cenk ile birlikte tozunu atardınız valla..
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7 yılın en golcüsü
Toplam 5
Yorum
ACİL ARTERNATİFİ BULUNMALI BU NEYİN BAKIŞI. GOL YEDİKTEN SONRA GENÇLERİN FUTBOLCUSU GİBİ. BÜYÜK SIKINTI. GÖRÜNTÜYÜ YAKALAYIP YAYINLAYANA HELAL OLSUN.İLERİDE PROBLEMMMM
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