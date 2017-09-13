Eğrisi doğrusu Marsilya

Atiker Konyaspor kafilesi UEFA Avrupa Ligi I grubu birinci hafta maçında oynayacağı Olimpik Marsilya karşılaşması için Fransanın Marsilya şehrine gitti. Fransız deviyle yarın Veledrome Stad'ında karşılaşacak olan beyazlılarda Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, Marsilya'ya hareket etmeden önce kritik karşılaşma hakkında değerlendirmelerde bulundu. Akçay, Marsilya maçının takımın kendisini test etmesi acısından sınav olacağını ifade etti.

Fransa'da zor müsabakaya çıkacaklarını vurgulayan başarılı çalıştırıcı, "Zor bir müsabakaya gidiyoruz. Bu maç, sezon başı olduğundan, bizim açımızdan kendimizi test etme açısından sınav olacak. Sezon başından bu tarafa toparlanmaya çalışıyoruz. Transferlerimizi ve eski oyuncularımız bir araya getirerek iyi bir takım oluşturmaya gayret gösteriyoruz.Bu da iyi olmamızı kısaltacak ya da kendimizi daha farklı açılardan görmemizi sağlayacak bir maç. Umarım düşündüğümüz gibi gelişir. Beklentimiz iyi bir futbol oynamak" diye konuştu.