Hakemler açıklandı
UEFA Avrupa Ligi'nde Atiker Konyaspor ve Medipol Başakşehir'in perşembe günkü sınavlarını yönetecek hakemler açıklandı. Konyaspor'un deplasmanda Marsilya'yla oynayacağı maçı Litvanya'dan Gediminas Mazeika, Başakşehir'in evindeki Ludogorets Razgrad karşılaşmasını İsveç'ten Stefan Johannesson yönetecek.
- 12 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 22:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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alitan35 Güzel futbol oynamaya çalışan GÖZTEPEM az bir zaman sonra seni herkes ayakta alkışlayacak.
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taner zuhahahha 150 milyonmu 1 milyon anca eder sisirin sisirin
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