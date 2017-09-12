 Hakemler açıklandı – Fotomaç – 12 Eylül 2017
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    12 Eylül 2017, Salı
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    Hakemler açıklandı

    Hakemler açıklandı
    UEFA Avrupa Ligi'nde Atiker ve Medipol 'in perşembe günkü sınavlarını yönetecek hakemler açıklandı. Konyaspor'un deplasmanda Marsilya'yla oynayacağı maçı Litvanya'dan Gediminas Mazeika, Başakşehir'in evindeki Ludogorets Razgrad karşılaşmasını İsveç'ten Stefan Johannesson yönetecek.
    1. 12 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:08
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