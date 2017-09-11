Skubic’ten Beşiktaş’a gözdağı

4 haftada 1 galibiyet, 3 yenilgi alan Konyaspor'da golcü oyuncu Skubic, ilk 4 haftada beklentilerin altında kaldıkları eleştirisini yaptı. "Sezona Süper Kupa ile başlamıştık fakat arkasını getiremedik" diyen yeşil-beyazlı futbolcu, "Bu hafta yine Beşiktaş'la oynayacağız. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Bu maçı yeni bir başlangıç olarak görüyoruz. Rüzgarı tersine çevirme zamanı geldi" dedi.