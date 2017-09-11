 Skubic’ten Beşiktaş’a gözdağı – Fotomaç – 11 Eylül 2017
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    11 Eylül 2017, Pazartesi
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    ’ten Beşiktaş’a gözdağı

    Skubic’ten Beşiktaş’a gözdağı
    4 haftada 1 galibiyet, 3 yenilgi alan Konyaspor'da golcü oyuncu Skubic, ilk 4 haftada beklentilerin altında kaldıkları eleştirisini yaptı. "Sezona Süper Kupa ile başlamıştık fakat arkasını getiremedik" diyen yeşil-beyazlı futbolcu, "Bu hafta yine Beşiktaş'la oynayacağız. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Bu maçı yeni bir başlangıç olarak görüyoruz. Rüzgarı tersine çevirme zamanı geldi" dedi.
    1. 11 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:09
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