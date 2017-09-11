Atiker Konyaspor'dan taraftara uyarı

Atiker Konyaspor Kulübü, 14 Eylül Perşembe günü Fransa’nın Marsilya kentinde oynayacağı UEFA Avrupa Ligi grup maçına gidecek taraftarını herhangi bir disiplin veya güvenlik ihlali yapmaması için uyardı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, UEFA yetkililerine, Fransız güvenlik güçlerine ve Olimpik Marsilya Kulübü'ne kafile ve taraftarların güvenlikleri noktasında talep, beklenti ve hassasiyetlerinin iletildiği, ilgili makamlarca her türlü tedbirin alınacağının bildirildiği kaydedildi.

Açıklamada, taraftarın maç sırasında dikkat etmesi gerekenler de hatırlatılarak, "Atiker Konyaspor'un büyük taraftarı takımımızın başarılarında en önemli faktör olmuştur ve bundan sonra da böyle olacaktır. Bu nedenle, 90 dakika boyunca bitmez tükenmez bir destekle takımımızın arkasında olacak taraftarlarımızdan Marsilya deplasmanında ki beklentimiz; herhangi bir disiplin veya güvenlik ihlalinin yapılmaması, merdiven boşluklarında oturulmaması, hiçbir şekilde rakibi hedef alan, siyasi içerik barındıran ya da siyasi içerik çağrıştıran slogan atılmaması, pankart, flama ve benzeri gibi objelerin stada getirilmemesi, sahaya kesinlikle yabancı madde atılmaması, stada kesici ve yaralayıcı maddelerle girilmemesi, maytap, meşale ve bu tür yanıcı ve yaralayıcı maddelerin kesinlikle kullanılmaması, kullananların engellenmesi ve bu konuda direniş gösterenlerin ivedilikle güvenlik birimlerine bildirilmesi, olası provokasyonlara karşı sakin kalınarak sadece ve sadece Atiker Konyaspor'umuza destek olunmasıdır. Unutulmamalıdır ki, yukarıda arz edilen konulara aykırı yaşanabilecek olan herhangi bir saha olayında, kulübümüz maddi ve manevi anlamda büyük bir zarara uğrayacaktır. Konu ile ilgili taraftarlarımızın hassasiyet göstermelerini önemle rica ederiz" denildi.