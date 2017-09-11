Atiker Konyaspor'dan taraftara uyarı
Atiker Konyaspor Kulübü, 14 Eylül Perşembe günü Fransa’nın Marsilya kentinde oynayacağı UEFA Avrupa Ligi grup maçına gidecek taraftarını herhangi bir disiplin veya güvenlik ihlali yapmaması için uyardı.
Açıklamada, taraftarın maç sırasında dikkat etmesi gerekenler de hatırlatılarak, "Atiker Konyaspor'un büyük taraftarı takımımızın başarılarında en önemli faktör olmuştur ve bundan sonra da böyle olacaktır. Bu nedenle, 90 dakika boyunca bitmez tükenmez bir destekle takımımızın arkasında olacak taraftarlarımızdan Marsilya deplasmanında ki beklentimiz; herhangi bir disiplin veya güvenlik ihlalinin yapılmaması, merdiven boşluklarında oturulmaması, hiçbir şekilde rakibi hedef alan, siyasi içerik barındıran ya da siyasi içerik çağrıştıran slogan atılmaması, pankart, flama ve benzeri gibi objelerin stada getirilmemesi, sahaya kesinlikle yabancı madde atılmaması, stada kesici ve yaralayıcı maddelerle girilmemesi, maytap, meşale ve bu tür yanıcı ve yaralayıcı maddelerin kesinlikle kullanılmaması, kullananların engellenmesi ve bu konuda direniş gösterenlerin ivedilikle güvenlik birimlerine bildirilmesi, olası provokasyonlara karşı sakin kalınarak sadece ve sadece Atiker Konyaspor'umuza destek olunmasıdır. Unutulmamalıdır ki, yukarıda arz edilen konulara aykırı yaşanabilecek olan herhangi bir saha olayında, kulübümüz maddi ve manevi anlamda büyük bir zarara uğrayacaktır. Konu ile ilgili taraftarlarımızın hassasiyet göstermelerini önemle rica ederiz" denildi.
- 11 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:46
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Elazığspor rakipsiz!
Toplam 1
Yorum
orhan /elazığ gakkoma nazar degmesin ver elini süper lig takımda uyum süper doğunun incisi gönüllerin birincisi ELAZIGSPORUMUZA başarılar diliyorum.
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Valbuena'dan açıklama geldi
Toplam 2
Yorum
Ş.Atalay Şu an kötüler arasında iyi gibi gözüken Valbenu, aslında FB için bir el freni gibi. Volkan'ın başka versiyonu. Stoch bundan daha skorerdi.
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Valbuena'dan açıklama geldi
Toplam 2
Yorum
yavuz _ fb Bu adam mücadele ediyor iyi hoş ama yediğimiz gollerin yarısını bu adamın hucumda kaptırdığı toplardan yiyoruz bunuda görmesi lazım.
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