 Ali Çamdalı kadro dışı – Fotomaç – 10 Eylül 2017
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    10 Eylül 2017, Pazar
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    kadro dışı

    Ali Çamdalı kadro dışı

    Atiker 'da takım kaptanlarından , süresiz kadro dışı bırakıldı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, teknik heyetin talebi üzerine yönetim kurulunun toplanarak takım kaptanı 'yı süresiz kadro dışı bıraktığı duyuruldu. 14 Eylül Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi maçında deplasmanda Marsilya ile karşılaşacak Atiker 'da takım kaptanlarından Ali Çamdalı'nın kadro dışı bırakılması taraftarda şok etkisine neden oldu. Ali Çamdalı, sosyal medya hesabından kadro dışı bırakıldığına yönelik kulüpten yapılan açıklamayı takipçileriyle paylaştı. Yeşil-beyazlıların Süper Lig'in 4. haftasında dün iç sahada oynadığı ve 2-0 yenildikleri maçta Ali Çamdalı yedek kulübesinde bekletilmişti.
    1. 10 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 17:45
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