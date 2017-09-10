Ali Çamdalı kadro dışı
Atiker Konyaspor'da takım kaptanlarından Ali Çamdalı, süresiz kadro dışı bırakıldı.
- 10 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 17:45
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Fenerbahçe'de durmak yok
Toplam 13
Yorum
yenilik yeni kafalarla olur 5 yıldır aykutun bu takımın genetiğini bozan bir anlayışı hala takımda devam ediyor..ali yıldırım volkan demirel..gitmeli
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Trabzonspor - Gençlerbirliği (Canlı)
Toplam 2
Yorum
Ahmet Can Akbaş bobocandan iyiydi madem neden alındı.ersun yönetime mesajmi veriyor bu adamimi aldınız diye
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Trabzonspor - Gençlerbirliği (Canlı)
Toplam 2
Yorum
Misafir M.Akbaş hariç kadro fena değil. Ama okay iyii değil
Ali Çamdalı kadro dışı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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