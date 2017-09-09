Hatalar Konyaspor'u yaktı!

Süper Lig'in 4. haftasında Atiker Konyaspor ile Aytemiz Alanyaspor, seyircisiz maçta Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşılaştı. Maçta, Konyaspor Ömer Ali ile üst üste pozisyonlar bulsa da gol atma başarısı gösteremedi.



Yeşil beyazlılar Filipovic'in iki hatasıyla sahadan 2-0 yenik ayrıldı. 44. dakikada Love'nin penaltı atışıyla öne geçen Alanyaspor, 73. dakikada Filipovic'in kendi kalesine attığı golle sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.



Bu sonuçla Konyaspor 3 puanda kalırken, Alanyaspor 4 puana yükseldi.



MAÇTAN DAKİKALAR



7. dakikada ceza sahasına topla hareketlenen Gassama'nın pası sonrası Vagner Love'un sert şutunda, top direkten döndü.



22. dakikada Birol Parlak'ın orta sahadan gönderdiği topla buluşan Vagner Love'nin şutunda, kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağın sahibi oldu.



44. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Efecan Karacan'ın ceza sahası içine gönderdiği top, Filipovic'in eline çarparken, hakem Bülent Yıldırım, penaltı karar verdi. Vagner Love, penaltı vuruşunu değerlendirerek, takımını 1-0 öne geçirdi.



Karşılaşmanın ilk yarısı, Aytemiz Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



56. dakikada Skubic'in pası ile sağ kanatta topla buluşan Deni Milosevic'in ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Haydar uzaklaştırdı.



62. dakikada Mehdi'nin gönderdiği uzun top Tzavellas'ın kafasından sekerek Ömer Ali'ye pas oldu. Ömer Ali'nin şutu kaleci Haydar'ın ayaklarına çarparak kornere çıktı.



69. dakikada Atiker Konyaspor atağında Skubic'in pasında ceza sahası içinde topu sağ tarafa çeken Ömer Ali'nin şutunu kaleci Haydar kornere çeldi.



73. dakikada Fernandes'in ortasında top ceza sahası içinde Musa Araz'dan sekerek Vagner Love'a doğru gitti. Topu almak için araya giren Filipovic, meşin yuvarlağı kendi ağlarıyla buluşturdu. 0-2



90. dakikada Fernandes'in ceza sahası içinde verdiği pasla buluşan Vagner Love'nin müsait pozisyonda çektiği şutu kaleci Serkan Kırıntılı uzaklaştırarak mutlak bir golü önledi.



Maçta başka gol olmayınca Konyaspor, Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu.