 10 numara transfer – Fotomaç – 08 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Eylül 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    10 numara transfer

    10 numara transfer
    A.Konya Güney Afrikalı Lebogang Manyama ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine başkan yardımcısı Ahmet Baydar da katıldı. Manyama'yla transferi kapattıklarını söyleyen Baydar, "Manyama, geçen sene üst düzey bir performansla dikkatleri üzerine çekti. Gole yakınlığı ve asistleriyle ön plana çıktı. Uzun süredir takibimizdeydi" dedi. 10 numaralı formayı giyecek, kariyeri boyunca ilk kez yurt dışında oynamaya hazırlanan Manyama, geçen sezon adeta ligin tozunu attı. Cape Town'da 37 maça çıkan genç maestro, 14 gol, 6 asistlik performansıyla 'Yılın futbolcusu' ödülünü aldı. Manyama 10 kez de milli olurken, bir de gol sevinci yaşadı.
    1. 08 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:14
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    10 numara transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.