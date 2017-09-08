10 numara transfer

A.Konya Güney Afrikalı Lebogang Manyama ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine başkan yardımcısı Ahmet Baydar da katıldı. Manyama'yla transferi kapattıklarını söyleyen Baydar, "Manyama, geçen sene üst düzey bir performansla dikkatleri üzerine çekti. Gole yakınlığı ve asistleriyle ön plana çıktı. Uzun süredir takibimizdeydi" dedi. 10 numaralı formayı giyecek, kariyeri boyunca ilk kez yurt dışında oynamaya hazırlanan Manyama, geçen sezon adeta ligin tozunu attı. Cape Town'da 37 maça çıkan genç maestro, 14 gol, 6 asistlik performansıyla 'Yılın futbolcusu' ödülünü aldı. Manyama 10 kez de milli olurken, bir de gol sevinci yaşadı.