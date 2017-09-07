Lebogang Manyama, Atiker Konyaspor'da
Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, Güney Afrikalı futbolcu Lebogang Manyama ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda düzenlenen ve Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ahmet Baydar'ın da bulunduğu törende, orta sahada görev yapan 26 yaşındaki futbolcu, kendisini 3 yıllığına yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Törende konuşan Ahmet Baydar, Manyama'nın, Atiker Konyaspor'a büyük katkı sağlayacağına inandıklarını söyledi.
Transfer sezonunu hareketli geçirdiklerini aktaran Baydar, şunları kaydetti:
"Transfer sezonunu Güney Afrika'nın milli futbolcusu Lebogang Manyama ile kapatıyoruz. Bir süredir medyada hakkında yer alan haberlerde de olduğu gibi Manyama, geçtiğimiz sene üst düzey performansla dikkatleri üzerine çeken bir futbolcu oldu. Gole yakınlığı ve asistleriyle ön plana çıktı. Kendisi uzun süredir takibimizdeydi. Sizler de Traore'nin durumunu biliyorsunuz. Ne yazık ki Traore'nin sakatlığı uzun sürecek gibi görünüyor. Dolayısıyla üç kulvarda mücadele edeceğimiz sezonda bir futbolcuyu daha transfer etmenin doğru olacağını düşünerek Manyama'yı takımımıza kazandırdık."
- 07 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:42
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G.Saray o ismi bitirdi
Toplam 6
Yorum
GS Atakan Akkaynak ve Rezan Corlu Galatasarayda
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G.Saray o ismi bitirdi
Toplam 6
Yorum
menejer Atakan Akkaynak ve Rezan Corlu Galatasarayda yerli alternatifler için çok iyi...
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G.Saray o ismi bitirdi
Toplam 6
Yorum
Dr.Alban Tff yabancı sınırı koyarsa bu kadar yabancı oyuncuyu napacaz. Demirören Gs başarılı olmasın diye herşeyi yapar bunu öğrenemediniz mi hala.
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