 Konya’dan gözdağı – Fotomaç – 03 Eylül 2017
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    03 Eylül 2017, Pazar
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    Konya’dan gözdağı

    Konya’dan gözdağı
    Ligin 3. haftasını Başakşehir yenilgisiyle kapatan Atiker Konyaspor'dan Alanya'ya gözdağı... Milli arayı en iyi şekilde değerlendirdiklerini belirten kaptan Ali Çamdalı, "Taraftarımız önünde kazanma alışkanlığımızı bu maçta da sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.
    1. 03 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:47
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