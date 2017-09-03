Konya’dan gözdağı

Ligin 3. haftasını Başakşehir yenilgisiyle kapatan Atiker Konyaspor'dan Alanya'ya gözdağı... Milli arayı en iyi şekilde değerlendirdiklerini belirten kaptan Ali Çamdalı, "Taraftarımız önünde kazanma alışkanlığımızı bu maçta da sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.