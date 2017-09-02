Yılın futbolcusu Konyaspor'da

İki kupalı şampiyon, Cape Town’dan 26 yaşındaki Lebogang Manyama’yı transfer etti. Ülkesinde sağlık kontrolünden geçen Afrikalı 10 numara birkaç gün içinde Konya’ya gelecek

TRANSFERDE ince eleyip, sık dokuyan A.Konyaspor, Güney Afrika pazarına girdi. Yeşil-beyazlılar, transferde bombayı patlatıp, Güney Afrika'da geçen sezon yılın futbolcusu seçilen Lebogang Manyma ile anlaştı. Ülkesinde Cape Town City'de oynayan 26 yaşındaki 10 numara, G.Afrika'nın başkenti Cape Town'da sağlık kontrolünden geçirildi ve birkaç gün içinde imza için Konya'ya gelecek.



20 GOLE KATKI SAĞLADI

KARİYERİ boyunca ilk kez yurt dışında futbol oynamaya hazırlanan Manyama, geçen sezon adeta ligin tozunu attı. Takımıyla 37 karşılaşmaya çıkan genç maestro, 14 gol, 6 asistlik performansıyla 'Yılın futbolcusu' ödülünü aldı. Manyama 10 kez de milli formayla boy gösterirken, bir de gol sevinci yaşadı.