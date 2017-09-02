Yılın futbolcusu Konyaspor'da
İki kupalı şampiyon, Cape Town’dan 26 yaşındaki Lebogang Manyama’yı transfer etti. Ülkesinde sağlık kontrolünden geçen Afrikalı 10 numara birkaç gün içinde Konya’ya gelecek
TRANSFERDE ince eleyip, sık dokuyan A.Konyaspor, Güney Afrika pazarına girdi. Yeşil-beyazlılar, transferde bombayı patlatıp, Güney Afrika'da geçen sezon yılın futbolcusu seçilen Lebogang Manyma ile anlaştı. Ülkesinde Cape Town City'de oynayan 26 yaşındaki 10 numara, G.Afrika'nın başkenti Cape Town'da sağlık kontrolünden geçirildi ve birkaç gün içinde imza için Konya'ya gelecek.
20 GOLE KATKI SAĞLADI
KARİYERİ boyunca ilk kez yurt dışında futbol oynamaya hazırlanan Manyama, geçen sezon adeta ligin tozunu attı. Takımıyla 37 karşılaşmaya çıkan genç maestro, 14 gol, 6 asistlik performansıyla 'Yılın futbolcusu' ödülünü aldı. Manyama 10 kez de milli formayla boy gösterirken, bir de gol sevinci yaşadı.
20 GOLE KATKI SAĞLADI
KARİYERİ boyunca ilk kez yurt dışında futbol oynamaya hazırlanan Manyama, geçen sezon adeta ligin tozunu attı. Takımıyla 37 karşılaşmaya çıkan genç maestro, 14 gol, 6 asistlik performansıyla 'Yılın futbolcusu' ödülünü aldı. Manyama 10 kez de milli formayla boy gösterirken, bir de gol sevinci yaşadı.
- 02 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:13
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Sola güneş doğacak
Toplam 13
Yorum
hufington Adam gelmiyor siz hala gelecek diye haber yapin.
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G.Saray'a Asamoah'tan kötü haber
Toplam 11
Yorum
hufington Butun yumurtalari bir tek sepete koyup Italyanlara guvenirsen boyle olur. kimi alacaksin simdi? Kime gitsen sana iki katina gecirecek...
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Beni alın
Toplam 6
Yorum
KARTAL VOLKAN ŞEN İYİ BİR FUTBOLCU AMA SEÇTİĞİ KULUP İNSANI YA VEZİR EDER YA REZİL EDER.
Yılın futbolcusu Konyaspor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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