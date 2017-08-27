Akçay'dan Başakşehir itirafı

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Akçay, “Rakibin klası bizi terste yakaladı. Oyun formatımızı geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Medipol Başakşehir'e deplasmanda 2-1 mağlup olan Atiker Konyaspor'da Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, karşılaşma sonrasında değerlendirme yaptı. Kendi oyunlarını geliştirmek ve hızlı atak konusunda kendilerini test etme adına iyi bir maç olduğunu söyleyen Akçay, "Özellikle ikinci bölgede top kayıpları bizi oyun formatı konusunda geride bıraktı. Başladığımız andan itibaren zaman zaman birebir oynamayı gerektiren bir sistemle oynadık. Bu konuyu çalışmamız gerekiyor. Bu konuda çok başarılı olduğumuz söylenemez. Kendi anlayışımızı sahaya yansıtmak istedik, iyi futbol izlettirmek istedik. Zaman zaman beraberlik ya da öne geçme şansları elde ettik ama rakibin klası özellikle ters kademede bizi yakaladı. Rakibi tebrik ediyorum. Oyun formatımızı geliştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.