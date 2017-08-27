Akçay'dan Başakşehir itirafı
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Akçay, “Rakibin klası bizi terste yakaladı. Oyun formatımızı geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.
- 27 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:18
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Neto F.Bahçe'de!
Toplam 2
Yorum
fb fener nekadar transfer yaparsa yapsın aykutun futbol yönetimi dick kadar olamaz
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Neto F.Bahçe'de!
Toplam 2
Yorum
bu da olmaz neden olmaz daha 30 yaşına gelmemiş 1 yılı var o zaman alırız bizi bozar 30 yaş altı alışık degiliz
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F.Bahçe'den Zapata atağı
Toplam 2
Yorum
I.D.34 Tamam iyi de SATIN ALMA opsiyonu ile alin bari seneye biri satilir bu bonservisiyle alinir buna akilli transfer denir bukadar ya
Akçay'dan Başakşehir itirafı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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