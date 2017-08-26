Kupa Konya’nın işi
İki kupalı Konyaspor tarihinde 2. kez katılacağı Avrupa Ligi’nde Fransa’dan Marsilya, Avusturya’dan Salzburg ve Portekiz’den V.Guimaraes’le eşleşti.
Konya Başkanı Fatih Yılmaz: Geçen sezondan tecrübe kazandık. Mustafa Reşit Akçay hocamız da geçen yıl Osmanlıspor'la bu tecrübeyi yaşadı. Her şey mümkün. 'Marsilya'dan sonra ikinci olacağız' diyemeyiz ama her şey mümkün. Biz bu konuya ülke meselesi olarak bakıyoruz.
- 26 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:06
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Hem Ciğerci hem golcü!
Toplam 5
Yorum
çiiğerci değil bu 11'le sadece pres ve bam güm cıkmakla bakalım kaç hafta gidiceksiniz :)) oyun sistemi zayıf ve yedek oyuncular olmasada olur tipi :))
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Hem Ciğerci hem golcü!
Toplam 5
Yorum
Yasama Arkadaşlar bu sene gol kralı kim olur? Gomis mi? Burak mı? Tolga Ciğerci mi?
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Trabzonspor'dan Milli Takım tepkisi
Toplam 21
Yorum
misafir gazeteci döven arda turan ve volkan babacanın milli takımda ne işi var..
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