Kupa Konya’nın işi

Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonu A.Konya, I Grubu'nda Salzburg, Marsilya ve Portekiz'den V.Guimaraes ile eşleşti. Salzburg son 10 sezona 8 lig ve 5 Avusturya kupası sığdırdı. Marsilya'nın 9 lig, 10 kupa, 3 Lig kupasının yanı sıra Avrupa'da 1993'ta Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var. Herhangi bir başarısı olmayan Guimaraes ise geçen sezon ligde 4. olup Avrupa Ligi vizesi aldı. Maçlar; 14-28 Eylül, 19 Ekim, 2-23 Kasım ve 7 Aralık'ta yapılacak, ilk 2 sırayı alanlar son 32 turuna adını yazdıracak.Geçen sezondan tecrübe kazandık. Mustafa Reşit Akçay hocamız da geçen yıl Osmanlıspor'la bu tecrübeyi yaşadı. Her şey mümkün. 'Marsilya'dan sonra ikinci olacağız' diyemeyiz ama her şey mümkün. Biz bu konuya ülke meselesi olarak bakıyoruz.