Akçay'dan UEFA Avrupa Ligi yorumu
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Akçay, Avrupa Ligi eşleşmeleriyle ilgili "Her zaman zor rakiplerle oynamanın bizi geliştireceğini ve bize daha yararlı olacağını söylerim. Dolayısıyla bu bizim için iyi" diye konuştu.
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, UEFA Avrupa Ligi'nde yer aldıkları grubun zor olmasının, takımlarını geliştireceğini ve daha yararlı olacağına inandığını belirtti.
Akçay, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, iddialı olduklarını ancak iddialı konuşmadıklarını belirtti.
Aynı şeyleri yaparak farklı şeyler beklemenin yanlışlığından kurtulmaları gerektiğini anlatan Akçay, şu ifadeleri kullandı:
"Teslim olmayacağız. Sahada duruşumuzla, mücadelemizle ve taktik anlayışlarımızla hepsiyle baş edeceğiz. Edebilir miyiz? Edeceğiz tabi ama sonuçta 'Onları yeneriz, bu gruptan da çıkarız.' gibi sözler hoş değil. Mücadele edeceğiz. Grubun zor olması bizi geriye getiren bir şey olarak algılanmasın. Her zaman zor rakiplerle oynamanın bizi geliştireceğini ve bize daha yararlı olacağını söylerim. Dolayısıyla bu bizim için iyi."
Atiker Konyaspor, dün çekilen kura sonucu UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Avusturya'dan Salzburg, Fransa'dan Olympique Marsilya ve Portekiz'den Vitoria Guimaraes takımlarıyla I Grubu'nda yer aldı.
- 26 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:49
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Luce’den sürpriz kadro
Toplam 12
Yorum
Ido'o Bu ozan ısrarı neden ? Milli takımda ne torpili var ki lucesku da alıyor. Ozan futbolcu değil bunu görmeyen de futboldan anlamıyor YAZIK...
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Fikret Orman'dan flaş karar
Toplam 3
Yorum
misafir Zaten bizde Senin icin gelmiyoruz baskan Besiktas icin geliyoruz istersen sen gelme deplasman maclarina türkiyede kal,biz Besiktasa yeteriz
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Yanal 3 puan istedi
Toplam 5
Yorum
ofliii alooooo ersunnnn beronun bu takımda ne işi var alooooooooo.ndoyun bu takımda ne işi var.ersuuun satma bizi.gözden düşmek üzeresin ersuuuuunn
Akçay'dan UEFA Avrupa Ligi yorumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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