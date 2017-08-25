 Konya’ya Tahkim’den ret – Fotomaç – 25 Ağustos 2017
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    25 Ağustos 2017, Cuma
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    Konya’ya Tahkim’den ret

    Konya’ya Tahkim’den ret
    Samsun'daki Süper Kupa karşılaşmasında çıkan olaylar nedeniyle PFDK'den 5 maç iç sahada seyircisiz oynama ve 350 bin TL para cezası alan Konyaspor'un, Tahkim Kurulu'na yaptığı itiraz reddedildi ve onandı. PFDK ayrıca, Adanaspor'dan Magaye Gueye'ye, Giresunspor maçında rakip takım futbolcusuna kafa attığı için 4 maç men verdi.
    1. 25 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:03
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