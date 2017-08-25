Konya’ya Tahkim’den ret

Samsun'daki Süper Kupa karşılaşmasında çıkan olaylar nedeniyle PFDK'den 5 maç iç sahada seyircisiz oynama ve 350 bin TL para cezası alan Konyaspor'un, Tahkim Kurulu'na yaptığı itiraz reddedildi ve onandı. PFDK ayrıca, Adanaspor'dan Magaye Gueye'ye, Giresunspor maçında rakip takım futbolcusuna kafa attığı için 4 maç men verdi.