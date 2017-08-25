Konyaspor’un rakiplerini tanıyalım
UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden Atiker Konyaspor, I Grubu’nda Salzburg, Olympique Marsilya ve Vitoria Guimaraes ile eşleşti.
Avusturya'nın yükselen değeri, Salzburg
Geçtiğimiz sezon Avusturya Bundesliga'yı 81 puanla birinci sırada bitiren Salzburg, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Turu'nda Hırvat ekibi Rijeka ile eşleşti. İlk maçı evinde oynayan kırmızı-beyazlılar, rakibiyle 1-1 berabere kalarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Romanya temsilcisi Viitorul'u 4-0 ve 3-1'lik skorlarla mağlup eden Salzburg, adını UEFA Avrupa Ligi gruplarına yazdırdı. Marco Rose'nin yönetimindeki Salzburg, maçlarını 31 bin 895 kapasiteli Red Bull Arena'da oynuyor.
Eski günlerini arayan takım, Marsilya
Rudi Garcia yönetimindeki Marsilya, Avrupa Ligi 1. Play-Off turunda deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Slovenya ekibi Domzale'yi evinde 3-0 yenerek gruplara kalmaya hak kazandı. Fransa Ligue 1'de geçen seneyi 17 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 11 beraberlikle 62 puanla 5. sırada tamamlayan mavi-beyazlılar, karşılaşmalarını 67 bin 394 kapasiteli Velodrome Stadyumu'nda oynuyor. 1992-1993 sezonunda Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan Fransız takımı, kulüp tarihinin ilk UEFA Avrupa Kupası'nı kazanmak için mücadele verecek.
Portekiz'in sürpriz takımı Vitoria Guimaras
Geçen sezon 18 takımlı Portekiz Premier Ligi'ni 18 galibiyet, 8 mağlubiyet, 8 beraberlik sonucu topladığı 62 puanla 4. sırada bitiren Vitoria, UEFA Avrupa Ligi'nde doğrudan gruplara kalmaya hak kazandı. Pedro Martins'in başında olduğu takım, maçlarını 30 bin 165 seyirci kapasiteli Dom Afonso Henriques Stadyumu'nda oynuyor.
- 25 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:56
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Toplam 16
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karadeniz81 yanına selçuğuda al beraber takım bulun
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Aykut Kocaman cephesinden kulis!
Toplam 12
Yorum
MEHMET SAYIN AYKUT KOCAMAN HOCAM; ÖNCELİLKLE FELSEFENİ DÜZELTEREK BAŞLAMALISIN. VE BAŞARISIZ OLANLARIN YERİNE EŞİT ÖLÇÜDE DİĞERLERİNE DE ŞANS VER.
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Toplam 3
Yorum
cesefe Aziz YIldırımın kaprisleri yüzünden bütün iyi futbolcularımızı kaybettik. Küfür yemeden tadında bırakıp gitsin artık.
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