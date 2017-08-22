 Süper Lig ekibinin başkanına şok! – Fotomaç – 22 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Ağustos 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Süper Lig ekibinin başkanına şok!

    Süper Lig ekibinin başkanına şok!

    Kulübü Başkanı 'ın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, "ByLock" kullanıcısı olduğu iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığınca ifadesi alındı.

    Şan, FETÖ'nün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddiası üzerine Cumhuriyet Savcılığına ifade verdi.

    Savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılan Şan'ın, evinde ve iş yerinde yapılan aramalarda cep telefonu ile bilgisayarına el konulduğu öğrenildi.

    , - Gençlerbirliği maçını da şeref tribününden izlemişti.

    1. 22 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:25
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Süper Lig ekibinin başkanına şok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.