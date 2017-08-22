Süper Lig ekibinin başkanına şok!

Şan, FETÖ'nün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddiası üzerine Cumhuriyet Savcılığına ifade verdi.



Savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılan Şan'ın, evinde ve iş yerinde yapılan aramalarda cep telefonu ile bilgisayarına el konulduğu öğrenildi.



Ahmet Şan, Atiker Konyaspor- Gençlerbirliği maçını da şeref tribününden izlemişti.