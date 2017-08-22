Konyalım yürü
Haftanın kapanış maçında Gençlerbirliğini ağırlayan Konyaspor, Musa Araz (2) ve Skubic’in golleriyle sonuca gitti. Yeşil-beyazlılar, seyircisiz maçta 3 puanla tanıştı.
Konyaspor, Süper Lig'de ikinci haftanınkapanış maçında Gençlerbirliği'ni net bir skorla geçerek ilk puanlarını aldı: 3-0. 5 maç seyircisiz oynama cezası olan yeşil-beyazlılar, boş tribünler önünde yeni yıldızı Musa Araz'la 2 gol bulurken, asistleri Milosevic'ten geldi. Konyaspor'un diğer golünü ise Skubic kaydetti. Seyircisiz oynanan karşılaşmada Trabzon Maçka'da şehit düşen Eren de unutulmadı. Stadın güney tribününe, "Vatan için ölmek kaderim. Böyle kaderin ellerinden öperim. İyi ki varsın Eren." yazılı pankart serildi.
- 22 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 01:07
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