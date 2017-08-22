Ahmet Şan istifa etti
Konyaspor Başkanı Ahmet Şan görevinden istifa etti. Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında dün örgütün şifreli haberleşme programı 'Bylock' kullandığı iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığı'na ifade verdi. Evinde yapılan aramada da cep telefonu, bilgisayar ve dijital verilere el konuldu.
5 ay süren çalışma sonucu örgütün şifreli haberleşme programı 'Bylock' kullandığı iddia edilen Şan'ın evinde de Terörle Mücadele ekiplerinin arama yaptığı, cep telefonuna ve dijital verilere el konulduğu ifade edildi. İfadesinin ardından serbest bırakılan Şan, akşam Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan Atiker Konyaspor- Gençlerbirliği maçını da şeref tribününden izledi.
Şan'ın ifade verdiği ortaya çıktıktan Nalçacılılar Taraftar grubu, sosyal medyadaki grup hesabından Şan'a istifa çağrısında bulundu.
Atiker Konyaspor yönetim kurulu üyelerinin bugün ise konu ile ilgili toplantı yaptı ve toplantı sonrası alınan kararla Ahmet Şan görevinden istifa etti.
- 22 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 13:05
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Yeni Lugano geliyor
Toplam 13
Yorum
ERSİN ya beğenmeyen arkadaşlar bjk aldığı marceloyu kim tanıyordu.lyona sattılar. ya da kjer i kim biliyordu.kjer de italyada yapamadı bilen varsa
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Niasse geri dönüyor!
Toplam 21
Yorum
ali kasapoğlu fenerbahçe emekliler takımı oldu,tamam bir iki tecrübeli olsun ama önce orta sahaya sonra santrafor bölgesine ve kanatlara bırer adam lazım
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Ahmet Şan istifa etti
Toplam 3
Yorum
mustafa İzmir marşından rahatsız olan başkan gözaltına alındı
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