Ahmet Şan istifa etti

Konyaspor Başkanı Ahmet Şan görevinden istifa etti. Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında dün örgütün şifreli haberleşme programı 'Bylock' kullandığı iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığı'na ifade verdi. Evinde yapılan aramada da cep telefonu, bilgisayar ve dijital verilere el konuldu.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığına ifade veren ve ardından serbest bırakılan Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan görevinden istifa etti.



5 ay süren çalışma sonucu örgütün şifreli haberleşme programı 'Bylock' kullandığı iddia edilen Şan'ın evinde de Terörle Mücadele ekiplerinin arama yaptığı, cep telefonuna ve dijital verilere el konulduğu ifade edildi. İfadesinin ardından serbest bırakılan Şan, akşam Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan Atiker Konyaspor- Gençlerbirliği maçını da şeref tribününden izledi.



Şan'ın ifade verdiği ortaya çıktıktan Nalçacılılar Taraftar grubu, sosyal medyadaki grup hesabından Şan'a istifa çağrısında bulundu.



Atiker Konyaspor yönetim kurulu üyelerinin bugün ise konu ile ilgili toplantı yaptı ve toplantı sonrası alınan kararla Ahmet Şan görevinden istifa etti.