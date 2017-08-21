Konyaspor'a meşaleli karşılama

Atiker Konyaspor, Beşiktaş ile Samsun'da oynadığı Süper Kupa maçında, çıkan olaylar nedeniyle 5 maç seyircisiz oynama cezası aldı. Bu nedenle bu sezon kendi sahasında oynayacağı ilk maçını, seyircisiz oynacak. Konyaspor taraftarı da yeşil-beyazlı kafileyi, Kayacık Tesisleri'nden maçın oynanacağı Büyükşehir Belediyesi Stadı'na konvoy eşliğinde getirdi. Stat önünde de onlarca taraftar kafileyi meşaleler yakarak coşkulu bir şekilde karşıladı.



Tribünlerdeki kotlukların bazılarının üzerine ise Konyaspor bayrakları, kupanın afişi örtüldü. Trabzon Maçka'da şehit düşün Eren Bülbül de unutulmadı. Tribünlere Eren Bülbül'ün fotoğrafı Türk bayraklı ' #iyikiVarsın Eren' yazılı afişler asıldı.



