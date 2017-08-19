Konyaspor, Evouna'yı kadrosuna kattı
Atiker Konyaspor, Gabonlu Malick Evouna’yı satın alma opsiyonlu olarak kiraladı.
Fatih Tınmaz törende yaptığı konuşmada, "Gabon Milli Takımı'nın golcü oyuncusu Malick Evouna ile satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere anlaşmış bulunmaktayız. Bir süredir Malick'in şehrimizde olduğunu Konyaspor'umuzu yakından takip edenler bilmektedirler. İmzanın bu kadar uzamasının sebebi İngiliz Kulübü Birmingham'ın bu transfer için araya girmesi ve Çin kulübüne 6 milyon Paundluk bir öneride bulunmasıydı. Kulüp olarak Malick'in bonservisiyle birlikte almak istedik ancak yoğun temaslarımız neticesinde satın alma opsiyonu Atiker Konyaspor'da olmak üzere kiralık olarak anlaştık. Bu arada Malik'in kulübünden geçtiğimiz hafta antrenmanlara çıkabilmesi için gerekli olan izinleri aldık. Bu süre içinde futbolcumuzun çalışmaları gözetimimiz altındaydı. Her iki tarafa da hayırlı olsun" şeklinde konuştu.
"KONYASPOR'DA KATKIDA BULUNMAK İSTİYORUM"
Malick Evouna ise Konyaspor'un son senelerde marka değeri açısından kulüp olarak büyüdüğünü görebildiğini ve buna çok ciddi katkılar yapmak istediğini söyledi.
Evouna, "Şu an tabii ki az bir süredir idman yaptım takımla. Ama ben kendi başıma idmanlar yapmıştım zaten. Şu an yüzde 65-70'lerdeyim. Tabi ki takıma katılmak farklı bir şey ama hem şehrin güzelliği hem tesislerin güzelliği artılar yapacaktır kondisyonuma, çok daha rahat hissediyorum kendimi burada. Taraftarlardan isteğim stadı doldurmaları. Arkamızda olmaları ve biz burada onları mutlu etmek için devamlı en iyisini vermeye çalışacağız" dedi.
- 19 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:57
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Tudor: Aynı hırsı istiyorum
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Yorum
buğra atasoy galatasaray mentel yönden çok daha iyi bir takım galatsarayın rahatça alabileceği bir maç ama bu futbol belli olmaz
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Denayer transferi hakkında konuştu
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Yorum
buğra atasoy denayer gelse çok faydalı olur defansımızın daha iyi olması lazım bu takımın kalitesi için
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Van der Wiel, Cagliari'ye kiralandı
Toplam 1
Yorum
SÜPER_FENER İYİ VE KALİTELİ FUTBOLCUYDU AMA PROBLEMLER ÇÖZÜLMEDİ GİTTİ
Konyaspor, Evouna'yı kadrosuna kattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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