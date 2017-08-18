Petar Filipovic Konyaspor'da
Atiker Konyaspor, Hırvat stoper Petar Filipovic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Filipovic yaptığı açıklamada Konyaspor'da olmaktan mutluluk duyduğu için Konya'nın trafik plaka kodu 42 numaraları formayı tercih ettiğini söyledi. 26 yaşındaki Filipovic, "Çok gururluyum ve mutluyum burada olduğum için. Buraya gelmeden önce Konyaspor'u ve şehri az çok biliyordum. Burada olduğum iki günlük süreç içerisinde biraz görme şansım oldu, hepsini olmasa da ama takım arkadaşlarımla da konuştum onlardan da hep pozitif geri dönüşler aldım. O yüzden Konyaspor'a geldiğim için çok mutluyum ve gururluyum. Geçen sene bazı Süper Lig maçlarını takip etme şansım oldu, izlemiştim ama son Beşiktaş kupa maçını dikkatle seyrettim. Takımımız gayet iyiydi çok beğendim. Buraya ilk geldiğimde kulüpte çalışanlara şehrin plakasını sorduğumda bana '42' dediler. Ben de hiç tereddüt etmeden hem taraftarlarımızı mutlu etmek, gururlandırmak hem de burada olmaktan ne kadar mutlu olduğumu belirtmek için 42'yi seçtim" dedi.
- 18 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 20:33
-
Ulusoy’la yenilgi yok
Toplam 2
Yorum
BJK'I ÜZME ULUSOY..:-)) SAKIN BJK'I ÜZMEYİN SONRA BAŞKAN DÜNYAYI AYAĞA KALDIIRIR..:-))) PENALTINI HAZIRLADIN MI ? :-)))
-
Ulusoy’la yenilgi yok
Toplam 2
Yorum
sz Talimatı yerine belli etmeden getirin.Bu kadar BjKnin üstüne oynamayın.Topu topu 5 kolay maç yönetmiş.Milleti iyice hırçın yapmayın
-
Vardar yarası!
Toplam 87
Yorum
cok cok dogru bir yorum. Terim onu defansta oynattiginda yine kötü hatalar yapmisti. Bunu göremeyen biri, allah bilir daha neleri görmüyordur
Petar Filipovic Konyaspor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.