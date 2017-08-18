Bajic’in yerine Eze geldi
İki kupalı A.Konyaspor, Udinese’ye sattığı Riad Bajic’in yerini BAE’de Fujairah takımından 24 yaşındaki Nijeryalı Patrick Friday Eze’yle doldurdu.
?BAE'DE COŞTU
Birleşik Arap Emirlikleri'nde Fujairah takımında 27 karşılaşmada, 17 gollük performansıyla öne çıkan ve S.Arabistan'ın yolunu tutan Eze, burada beklentilerin altında kaldı. 1.87'lik Nijeryalı golcü, uzun boyunun avantajını kullanarak, hava toplarındaki hakimiyetiyle dikkat çekiyor.
- 18 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:04
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Fenerbahçe Üsküp'te TOPAL'ladı: 2-0
Toplam 97
Yorum
yazık Bir galatasaraylı olarak;aykut hocanın kişiliğini çok severim ama fenere şuanda gelmesi yanlıştı.fener kajer,lens,sowsuz iyice kan kaybetmiş
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Aykut Kocaman: Bazı şeyler ters gidiyor
Toplam 37
Yorum
asil lacivert gelmenle Lens ve Stoch'un gidişi bir oldu, bunlar winner oyunculardı ama sebepte malum zaten...
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Fenerbahçe Üsküp'te TOPAL'ladı: 2-0
Toplam 97
Yorum
erman Rövanşta gol atar ama yemeden duraibilir mi bilemiyoruz. . kyer aranıyor!!!
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