Bajic’in yerine Eze geldi

İki kupalı A.Konyaspor, Udinese’ye sattığı Riad Bajic’in yerini BAE’de Fujairah takımından 24 yaşındaki Nijeryalı Patrick Friday Eze’yle doldurdu.

Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonu A.Konyaspor, Riad Bajic'in boşluğunu doldurdu. Boşnak golcüsünü İtalyan ekibi Udinese'ye satan yeşil-beyazlılar, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Fujairah SC'de forma giyen 24 yaşındaki Nijeryalı santrfor Patrick Friday Eze ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, yönetici Ömer Zeren ve Sportif Direktör Bülent Akın katıldı. Genç golcü törende, "Çok güzel bir gün oldu benim için, çok heyecanlıyım. Gerçekten kalbimden bunu hissederek söylüyorum. Büyük bir camiaya geldiğimi şehri ve stadı görünce daha iyi anladım" ifadelerini kullandı. Eze, geçen sezon kiralık olarak oynadığı Suudi Arabistan'ın Al Quadisiya takımında 24 karşılaşmada 5 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.



? BAE'DE COŞTU

Birleşik Arap Emirlikleri'nde Fujairah takımında 27 karşılaşmada, 17 gollük performansıyla öne çıkan ve S.Arabistan'ın yolunu tutan Eze, burada beklentilerin altında kaldı. 1.87'lik Nijeryalı golcü, uzun boyunun avantajını kullanarak, hava toplarındaki hakimiyetiyle dikkat çekiyor.