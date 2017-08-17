Konyaspor, Eze ile sözleşme imzaladı

Konyaspor, 24 yaşındaki Nijeryalı forvet Patrick Friday Eze ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Büyükşehir Belediye Stadyumu basın toplantı salonunda gerçekleşen imza törenine Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, yönetim kurulu üyesi Ömer Zeren ve Sportif Direktör Bülent Akın katıldı.



Birleşik Arap Emirlikleri Ligi takımlarından Al Fujairah da forma giyen Patrick Friday Eze, "Çok güzel bir gün oldu benim için, çok heyecanlıyım. Gerçekten kalbimden bunu hissederek söylüyorum. Büyük bir camiaya geldiğimi şehri ve stadı görerek anladım'' dedi.



Yeşil beyazlı ekip, 21 Ağustos günü kendi sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını ise sürdürüyor. Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay gözetiminde gerçekleşen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı, topla oyun ve atak sonlandırma çalışmasıyla devam etti.