''Tarihe ismimi yazdırmak istiyorum''
Atiker Konyaspor 24 yaşındaki Nijeryalı forvet Patrick Friday Eze ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Törende konuşan Ahmet Baydar, kendisinden büyük katkılar bekledikleri bir futbolcuyu transfer ettiklerini söyledi. Baydar, "24 yaşındaki Nijeryalı santrfor Patrick Friday Eze ile her konuda anlaşmış bulunmaktayız. Konyaspor'umuz kupada ve ligde oynadığı iki karşılaşmada futbolseverlerin beğenisini toplayan bir performans sergiledi. Ancak 3. bölgedeki etkinliğimizi artırmamız gerekiyordu bunun için en doğru seçimin Patrik olduğuna karar kıldık ve kendisiyle 3 yıllığına sözleşme imzaladık. Eze'nin bir an önce forma giymesini ve takımımıza katkı sağlamasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Her iki tarafa da hayırlı olsun. Atiker Konyaspor'a hoş geldin Patrick" şeklinde konuştu.
"TARİHE İSMİMİ YAZDIRMAK İSTİYORUM"
Patrick Friday Eze ise yeni takımında başarılı olmak ve tarihe ismin yazdırmak istediğini dile getirdi. Eze, "Çok güzel bir gün oldu benim için, çok heyecanlıyım. Gerçekten kalbimden bunu hissederek söylüyorum. Büyük bir camiaya geldiğimi şehri ve stadı görerek anladım. Konyaspor'un benimle ilgilendiği haberleri bana ulaştığında hiç tereddüt etmeden kulübe karşı adım atmaya başladım. Şimdi 3 senelik imza attım burada kariyerimin en önemli günlerini geçireceğime inanıyorum. Tabii ki bir golcü olarak hedefim var, ilk hedefim çok gol atmak, Konyaspor'u ve taraftarları sevindirmek. Şunu da söylemek istiyorum tarihe ismimi yazdırmak istiyorum Konyaspor'da. İnternette taraftarlarla ilgili bazı videolar izledim gerçekten çok iyiler, deli dolular biraz. İnanılmaz görüntüler gördüm. En kısa zamanda onlarla bunu yaşamak istiyorum, onlara da teşekkür etmek istiyorum. Şu şekilde teşekkür etmek istiyorum, goller atarak ve kendimin en iyisini vererek" dedi.
Nijeryalı genç golcü Atiker Konyaspor'da 45 numaralı formayı giyecek.
- 16 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:29
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Antalyaspor'dan Cüneyt Çakır'a tepki
Toplam 4
Yorum
Oldu canım Sanki sahada futbol oynamışlarda puanları çalınmış gibi edebiyat yapıyorlar. Başka türlü nasıl taraftarlarını kandıracaklar?
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Antalyaspor'dan Cüneyt Çakır'a tepki
Toplam 4
Yorum
GERCEK VAR sistemi devreye girerse ,BESIKTAS cok daha fazla PENALTI kazanir.Devamli ofansif oynayip Ceza Alani icinde darbe alanlar BJK li.
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Antalyaspor'dan Cüneyt Çakır'a tepki
Toplam 4
Yorum
Tarafkartal Penaltı bal gibi penaltı arkadaş! Malatya spor Osmanlı maçındaki penaltıya bir bakın... O penaltıysa bu 100 defa penaltı. Yormayın kendinizi
''Tarihe ismimi yazdırmak istiyorum'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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