Sahaya bıçak atan taraftar tutuklandı
Konyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan Süper Kupa maçında sahaya bıçak atan Tunahan P. tutuklandı.
MAHKEMECE TUTUKLANDI
Samsun'da 6 Ağustos Pazar günü oynanan Atiker Konyaspor-Beşiktaş Süper Kupa Finali'nde sahaya 'kelebek' olarak tabir edilen bıçak attığı tespit edilen Tunahan P., Samsun Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla 4 gün önce Konya'da gözaltına alınmıştı.
İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Tunahan P., yürütülen soruşturma kapsamında tekrar gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Poliste suç kaydının bulunmadığı belirtilen Tunahan P.'nin, 'Sporda Şiddetin Önlenmesi'ne dair kanun uyarınca tutuklandığı öğrenildi.
- 15 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 10:13
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''Fatih hocanın sürprizi var!''
Toplam 3
Yorum
kadir ne o başkan mı olacak , gerek yok.
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Burak Yılmaz itirafı
Toplam 8
Yorum
GERÇEK BJK Ben yönetimin yerinde olsam Şenol Güneşle yollarımı ayırırım geç olmadan. Birkaç ay içinde sorun çıkarmaya başlayacak.
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''Fatih hocanın sürprizi var!''
Toplam 3
Yorum
TARAFTAR BU TAKIM İYİ OYNAMAYA DEVAM EDERSE NE SENIN NEDE F.TERİMİN ESAMESİ OKUNMAZ
Sahaya bıçak atan taraftar tutuklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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