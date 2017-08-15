 Sahaya bıçak atan taraftar tutuklandı – Fotomaç – 15 Ağustos 2017
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    15 Ağustos 2017, Salı
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    Sahaya bıçak atan taraftar tutuklandı

    Sahaya bıçak atan taraftar tutuklandı

    Konyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan Süper Kupa maçında sahaya bıçak atan Tunahan P. tutuklandı.

    Konyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan Süper Kupa final maçında sahaya 'kelebek' olarak tabir edilen bıçak atan 20 yaşındaki Tunahan P. yürütülen soruşturma kapsamında tekrar gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

    MAHKEMECE TUTUKLANDI
    Samsun'da 6 Ağustos Pazar günü oynanan Atiker Konyaspor-Beşiktaş Süper Kupa Finali'nde sahaya 'kelebek' olarak tabir edilen bıçak attığı tespit edilen Tunahan P., Samsun Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla 4 gün önce Konya'da gözaltına alınmıştı.

    İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Tunahan P., yürütülen soruşturma kapsamında tekrar gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Poliste suç kaydının bulunmadığı belirtilen Tunahan P.'nin, 'Sporda Şiddetin Önlenmesi'ne dair kanun uyarınca tutuklandığı öğrenildi.
    1. 15 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:13
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