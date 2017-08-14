Traore'den kötü haber
Atiker Konyaspor, Trabzonspor maçında sakatlanan Abdou Razack Traore'nin son durumuyla ilgili açıklama yaptı ve sezonun ilk yarısını kapattıını bildirdi.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"?Trabzonspor lig maçında Durica'nın darbesiyle oyunu terk eden ve yapılan kontrollerinde sol ayak bileğinde parçacı kırık tespit edilen oyuncumuz Abdou Razack Traore'nin son durumu ile ilgili Kulüp Doktorumuz Yrd.Doç.Dr. Galip Bilen Kürklü bir açıklama yaptı.
Oyuncumuz Abdou Razack Traore'nin Trabzon'da ve Konya'da kontrollerinin yapıldığını belirten Yrd.Doç.Dr. Galip Bilen Kürklü, "Traore'nin sol ayak bileğinde darbeye bağlı iç malleol kemikte parçalı ve ayrık kırıklar tespit edildi. Bağların durumu da çekilecek MR sonucunda belli olacak. Ama tedavi sürecini de göz önüne aldığımızda oyuncumuz Abdou Razack Traore'nin sezonun ilk yarısını kapattığını söyleyebiliriz" şeklinde görüş belirtti."
- 14 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:38
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'Türkiye’ye git!'
Toplam 6
Yorum
Ali Kayacı Aman o bizi istemiyorsa biz ne diye burnunu büyütüyoruzki. Gelmezse gelmesin.
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"Trabzon'da resmen katledildik"
Toplam 9
Yorum
hkm Hakeme bravo..maçı bitirdi.3 puanı ts aldı.Vicdanı rahattır.Ts de iyi ağırlamıştır.
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Adım adım Galatasaray
Toplam 7
Yorum
orhan gs için arda faydalı olamaz.
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