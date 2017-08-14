Traore'den kötü haber

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:



"?Trabzonspor lig maçında Durica'nın darbesiyle oyunu terk eden ve yapılan kontrollerinde sol ayak bileğinde parçacı kırık tespit edilen oyuncumuz Abdou Razack Traore'nin son durumu ile ilgili Kulüp Doktorumuz Yrd.Doç.Dr. Galip Bilen Kürklü bir açıklama yaptı.

Oyuncumuz Abdou Razack Traore'nin Trabzon'da ve Konya'da kontrollerinin yapıldığını belirten Yrd.Doç.Dr. Galip Bilen Kürklü, "Traore'nin sol ayak bileğinde darbeye bağlı iç malleol kemikte parçalı ve ayrık kırıklar tespit edildi. Bağların durumu da çekilecek MR sonucunda belli olacak. Ama tedavi sürecini de göz önüne aldığımızda oyuncumuz Abdou Razack Traore'nin sezonun ilk yarısını kapattığını söyleyebiliriz" şeklinde görüş belirtti."