Traore ameliyat edildi

Kulüp Doktoru Yrd.Doç.Dr. Galip Bilen Kürklü, yeşil beyazlı oyuncu Abdou Razack Traore'nin Trabzon'da ve Konya'da kontrollerinin yapıldığını belirterek, "Traore'nin sol ayak bileğinde darbeye bağlı iç malleol kemikte parçalı ve ayrık kırıklar tespit edildi. Bağların durumu da çekilecek MR sonucunda belli olacak. Ama tedavi sürecini de göz önüne aldığımızda oyuncumuz Abdou Razack Traore'nin sezonun ilk yarısını kapattığını söyleyebiliriz" dedi.

Traore bugün öğle saatlerinde Medicana Konya Hastanesi'nde ameliyat edildi.

Operasyon öncesi başkan Ahmet Şan futbolcuya moral ziyaretinde bulundu. Başkan Şan, burada kulüp doktoru Yrd.Doç.Dr. Galip Bilen Kürklü ve operasyonu gerçekleştirecek olan diğer doktorlardan bilgi aldı.