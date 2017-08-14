Traore ameliyat edildi
Trabzonspor maçında Durica'nın darbesiyle ayağından sakatlanan ve oyuna devam edemeyen, yapılan kontroller sonrasında sol ayak bileğinde parçalı kırık tespit edilen Atiker Konyasporlu Abdou Razack Traore'nin sezonun ilk yarısını kapattığı belirtildi.
Kulüp Doktoru Yrd.Doç.Dr. Galip Bilen Kürklü, yeşil beyazlı oyuncu Abdou Razack Traore'nin Trabzon'da ve Konya'da kontrollerinin yapıldığını belirterek, "Traore'nin sol ayak bileğinde darbeye bağlı iç malleol kemikte parçalı ve ayrık kırıklar tespit edildi. Bağların durumu da çekilecek MR sonucunda belli olacak. Ama tedavi sürecini de göz önüne aldığımızda oyuncumuz Abdou Razack Traore'nin sezonun ilk yarısını kapattığını söyleyebiliriz" dedi.
Traore bugün öğle saatlerinde Medicana Konya Hastanesi'nde ameliyat edildi.
Operasyon öncesi başkan Ahmet Şan futbolcuya moral ziyaretinde bulundu. Başkan Şan, burada kulüp doktoru Yrd.Doç.Dr. Galip Bilen Kürklü ve operasyonu gerçekleştirecek olan diğer doktorlardan bilgi aldı.
- 14 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:39
-
Aboubakar, F.Bahçe yolunda
Toplam 25
Yorum
forever1903 kesinlikle iyi forvet bizde kalmasini cok isterdim, ama fenerin sisteminde cok verimli olamaz, sürekli ofansif oynayan takimlarda is yapar
-
Asamoah en geç cuma geliyor...
Toplam 9
Yorum
Melih Gerçekten mükemmel bir oyuncu gelsin tutamazlar bu sene bizi kadro efsane oldu
-
Asamoah en geç cuma geliyor...
Toplam 9
Yorum
t66 müthiş transferler bize bu mutlulugu yasatan kimin eli varsa Allah razı olsun....
Traore ameliyat edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.