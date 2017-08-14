"Trabzon'da resmen katledildik"
Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Trabzon deplasmanında maçı idare eden hakemlerin gözü önünde ve çekingen yönetimleri neticesinde büyük bir futbol faciası yaşandığını söyledi.
"En gözde oyuncumuzu uzun süre kaybettik"
Baydar açıklamasına şöyle devam etti: "Daha sezonun ilk maçında ortamdan etkilenip düdükleri ev sahibi takımdan yana çalan ve Trabzonsporlu futbolcuların sportmenlik dışı mücadelesini ödüllendirenlerle bu ligin bitmeyeceği ilk maçtan ortaya çıkmıştır. Hakemin gözü önünde gerçekleşen direkt kırmızı kartlık hareketi sarı kartla ödüllendirenlerin bir başka takımın canını daha yakmadan bir an önce tedbir alınması gerektiğini altını çizerek ifade ediyoruz. Bizim bazı kulüpler gibi kolay ve hesapsız gelirimiz yok. Bütçemize göre futbolcu transfer yapıyoruz. Kaybedilen maçın yanı sıra maçın hakeminin sebep olduğu sertlikten dolayı en gözde oyuncumuzu uzun süreliğine kaybettik. Maçın devre arasında hakemler teknik heyetimiz tarafından sertlikten dolayı uyarılmasına rağmen ikinci yarıda bu tutumlarını artırarak devam etmişlerdir. Maddi manevi büyük zarara uğratıldık. Bunun hesabını kim verecek."
- 14 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:22
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Q7 isyan etti
Toplam 13
Yorum
taraftar kim ne derse desin Lens kat kat daha iyi oyuncu.
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Q7 isyan etti
Toplam 13
Yorum
Yapma HOCA Lensi almayacaksan neden Q7 yi çıkardın ki. Belkide tepkisini ölçmek istedi. Yarın Lensi alırken bakalım napacak gibisinden bir nabız yoklad
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Q7 isyan etti
Toplam 13
Yorum
kartalpençesi İsyanında haklıydı. Q7 yi çıkarıp Necipi almak nedir?
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