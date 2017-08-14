 Konyaspor'un yıldızının ayağı kırıldı – Fotomaç – 14 Ağustos 2017
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    14 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Konyaspor'un yıldızının ayağı kırıldı

    Konyaspor'un yıldızının ayağı kırıldı

    Sezona Trabzonspor yenilgisiyle başlayan Atiker Konyaspor'a Abdou Razack Traore'den de üzücü bir haber geldi.

    Sezonun açılış haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup olan Atiker Konyaspor'da Abdou Razack Traore üzüntüsü yaşanıyor.

    Karşılaşmanın 55. dakikasında Jan Durica'nın müdahalesiyle sakatlanan Traore, oyuna devam edemeyerek sedyeyle sahayı terk etmişti.

    Sakatlığı sonrasında hastaneye götürülen 28 yaşındaki oyuncunun ayağında parçalı kırık tespit edildi.

    Ameliyat olacak Traore'nin ilk yarıyı büyük ihtimalle kapattığı bildirildi.



    "21 KİŞİ GELDİK, 20 DÖNÜYORUZ"
    Bileğinde kırık tespit edilen Traore'nın sakatlığı hakkında konuşan Ali Çamdalı, Trabzonspor takımını maçı katletmekte suçladı. Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay ise "21 kişi geldik, 20 dönüyoruz" dedi.

    Trabzonspor'un sahaya futbol oynatmamak için çıktığını savunan Ali Çamdalı, şunları söyledi: "Traore kardeşimizin maalesef bileği kırıldı. Böyle katlederek, bu işler yürümüyor. Bunun gibi kaç tane pozisyon sayabilirim. Facia bir yönetim vardı sahada. Umarım herkes dersine çalışıp sahaya çıkar. Karşı tarafta oynatmamaya çalışan bir takım vardı ve hakem tarafından buna müsaade edildi."

    Yeşil-beyazlı takımın kalecisi Serkan Kırıntılı ise "Hüseyin Göçek tüm inisiyatifini diğer tarafa kullandı. Biz maçı kaybetmedik, Traore'yi kaybettik" değerlendirmesinde bulundu.

    Atiker Konyaspor Kulübü ise resmi hesabından şu paylaşımda bulundu...

    1. 14 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 04:10
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