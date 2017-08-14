Konyaspor'un yıldızının ayağı kırıldı
Sezona Trabzonspor yenilgisiyle başlayan Atiker Konyaspor'a Abdou Razack Traore'den de üzücü bir haber geldi.
Sezonun açılış haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup olan Atiker Konyaspor'da Abdou Razack Traore üzüntüsü yaşanıyor.
Karşılaşmanın 55. dakikasında Jan Durica'nın müdahalesiyle sakatlanan Traore, oyuna devam edemeyerek sedyeyle sahayı terk etmişti.
Sakatlığı sonrasında hastaneye götürülen 28 yaşındaki oyuncunun ayağında parçalı kırık tespit edildi.
Ameliyat olacak Traore'nin ilk yarıyı büyük ihtimalle kapattığı bildirildi.
"21 KİŞİ GELDİK, 20 DÖNÜYORUZ"
Bileğinde kırık tespit edilen Traore'nın sakatlığı hakkında konuşan Ali Çamdalı, Trabzonspor takımını maçı katletmekte suçladı. Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay ise "21 kişi geldik, 20 dönüyoruz" dedi.
Trabzonspor'un sahaya futbol oynatmamak için çıktığını savunan Ali Çamdalı, şunları söyledi: "Traore kardeşimizin maalesef bileği kırıldı. Böyle katlederek, bu işler yürümüyor. Bunun gibi kaç tane pozisyon sayabilirim. Facia bir yönetim vardı sahada. Umarım herkes dersine çalışıp sahaya çıkar. Karşı tarafta oynatmamaya çalışan bir takım vardı ve hakem tarafından buna müsaade edildi."
Yeşil-beyazlı takımın kalecisi Serkan Kırıntılı ise "Hüseyin Göçek tüm inisiyatifini diğer tarafa kullandı. Biz maçı kaybetmedik, Traore'yi kaybettik" değerlendirmesinde bulundu.
Atiker Konyaspor Kulübü ise resmi hesabından şu paylaşımda bulundu...
Futbol topla oynanan ve "Hakem" tarafından yönetilen bir oyundur! pic.twitter.com/pqT1dgTAPG— Atiker Konyaspor (@konyaspor) 13 Ağustos 2017
- 14 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 04:10
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Nerede kalmıştık
Toplam 1
Yorum
EN' son renkliler hakem diye ağlıyodu hakemde naapsın bi üzüldü bi üzüldü acıdı bunlara kümede tuttu.. ama bu kıyak onlara yaramadı ağladı durdular.
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Al Sadd, Franco’nun peşinde
Toplam 1
Yorum
bjk smokie:) yanılmıyosam 1.5 / 2 arası bi bonservise gidecek ama arap takımı belli olmaz bakarsın 3.3 veya 5 verir :D :D :D :D
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Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş yorumu
Toplam 5
Yorum
bjk eee penaltıyı saymazsak da yine maç Beşiktaşın. İtaat etceniz. (nokta)
Konyaspor'un yıldızının ayağı kırıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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