 Konyaspor'un yıldızının ayağı kırıldı – Fotomaç – 13 Ağustos 2017
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    13 Ağustos 2017, Pazar
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    Konyaspor'un yıldızının ayağı kırıldı

    Konyaspor'un yıldızının ayağı kırıldı

    Sezona Trabzonspor yenilgisiyle başlayan Atiker Konyaspor'da Abdou Razack Traore'den de üzücü bir haber geldi.

    Sezonun açılış haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup olan Atiker Konyaspor'da Abdou Razack Traore üzüntüsü yaşanıyor.

    Karşılaşmanın 55. dakikasında Jan Durica'nın müdahalesiyle sakatlanan Traore, oyuna devam edemeyerek sedyeyle sahayı terk etmişti.

    Sakatlığı sonrasında hastaneye götürülen 28 yaşındaki oyuncunun ayağında parçalı kırık tespit edildi.

    Talihsiz oyuncunun uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.




    1. 13 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:17
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