Konyaspor'un yıldızının ayağı kırıldı
Sezona Trabzonspor yenilgisiyle başlayan Atiker Konyaspor'da Abdou Razack Traore'den de üzücü bir haber geldi.
Sezonun açılış haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup olan Atiker Konyaspor'da Abdou Razack Traore üzüntüsü yaşanıyor.
Karşılaşmanın 55. dakikasında Jan Durica'nın müdahalesiyle sakatlanan Traore, oyuna devam edemeyerek sedyeyle sahayı terk etmişti.
Sakatlığı sonrasında hastaneye götürülen 28 yaşındaki oyuncunun ayağında parçalı kırık tespit edildi.
Talihsiz oyuncunun uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.
- 13 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:17
-
Burak Yılmaz'ın dönüşü muhteşem oldu
Toplam 10
Yorum
Cdtrf 2 kez TR gol kralı olan b17 3.kez için yuvasında devam ediyor. Hızla TS Efsanesi olma yolunda ilerliyor...
-
Burak Yılmaz'ın dönüşü muhteşem oldu
Toplam 10
Yorum
Ertuğrul adam sizde o kadar gol attı yaranamadı şimdi kıskançlıktan sarmayın oraya buraya hadi işinize hadi.
-
Burak Yılmaz'ın dönüşü muhteşem oldu
Toplam 10
Yorum
böyle devam konya kümeye
Konyaspor'un yıldızının ayağı kırıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.