Şampiyon olan iner
İki kupalı A.Konyaspor'da tecrübeli savunmacı Selim Ay, Süper Kupa'da aldıkları cezayla heveslerinin kursaklarında kaldığını söyledi. Ay, "Her takım şampiyon olduğunda sahaya iner. Açıkçası şok olduk ve hevesimiz kursağımızda kaldı diyebilirim" yorumunu yaptı.
- 12 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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offf kim tutuyor bu adamlari REZALET
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Haddini bil... Sen seni bil sen seni, sen seni bilmez isen patlatırlar enseni...Partal atma ikide bir.
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Bence Çok iyi trasfer
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