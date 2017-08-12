 Şampiyon olan iner – Fotomaç – 12 Ağustos 2017
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    12 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Şampiyon olan iner

    Şampiyon olan iner
    İki kupalı A.Konyaspor'da tecrübeli savunmacı , Süper Kupa'da aldıkları cezayla heveslerinin kursaklarında kaldığını söyledi. Ay, "Her takım şampiyon olduğunda sahaya iner. Açıkçası şok olduk ve hevesimiz kursağımızda kaldı diyebilirim" yorumunu yaptı.
    1. 12 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:28
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