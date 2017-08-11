 Konyaspor’un yeni golcüsü geldi – Fotomaç – 11 Ağustos 2017
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    11 Ağustos 2017, Cuma
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    Konyaspor’un yeni golcüsü geldi

    Konyaspor’un yeni golcüsü geldi

    Bajic'i Udinese'ye satan Konyaspor, yerine aradığı ismi Çin'de buldu.

    Yeşil-beyazlılar, daha önce prensipte anlaştığı Gabonlu golcü 'yı imza için Konya'ya getirdi. Mısır'ın Ahly takımından 7 milyon euro'ya Çin'de Tianjin Teda'ya transfer olan 24 yaşındaki genç santrfor, geçen sezon 10 karşılaşmada 4 gol attı.
    1. 11 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:05
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