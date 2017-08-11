İlginç şampiyonluk kutlaması

Samsun'da oynanan ve Atiker Konyaspor'un Beşiktaş'ı 2-1 yenerek kazandığı Turkcell Süper Kupası karşılaşması sonrası, bir taraftarın stattaki yangın tüpünü sıkarak sevinmesi taraftar kamerasına yansıdı.

YANGIN TÜPÜ İÇİNDEKİ KÖPÜĞÜ HAVAYA SIKARAK KUTLAMA YAPIYOR

Samsun'daki Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda 6 Ağustos'ta oynanan ve Atiker Konyaspor'un Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek, Süper Kupa'nın sahibi olduğu maçın ardından çıkan olaylar, taraftarın tribünlerden cep telefonu kameralarıyla da görüntülenirken ortaya çıkan yeni bir görüntü şaşkınlık yarattı.

Bir taraftar kamerasına yansıyan görüntüde, tribünde bulunan yeşil-beyazlı bir seyircinin stattaki yangın tüpünü sıkarak sevindiği görülüyor.

Sosyal medyada büyük dikkat çeken ve binlerce kez izlenen görüntüde taraftar yangın tüpünü kullanarak sevinç yaşıyor. Bulunduğu tribünde içindeki köpüğü havaya sıkarak boşaltan taraftar takımının kazandığı kupaya sevincini sıradışı bir şekilde yaşıyor. Yangın tüpü havaya sıkılarak içindeki köpük sevinç amaçlı kullanırken, bir taraftar da yaşanan bu olayı cep telefonu ile görüntülüyor.





NELER OLMUŞTU?

Maç sırasında yaşanan taşkınlıklarda goller atıldıkça sahaya taraftarlar atladı. Güvenlik ekiplerince etkisiz hale getirilen bu taraftarlardan biri sahaya kelebek tabir edilen kesici alet de attı. Hakem Aydınus bu bıçağı Quaresma'dan alarak saha kenarına getirdi. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte taraftarların büyük bir çoğunluğu sahaya indi.

Süper kupa maçında sahaya giren taraftarın üzerinden "kelebek" tabir edilen sustalı bıçak çıkması, maç boyunca sahaya yanıcı ve patlayıcı maddelerin atılması üzerine iki kulüp de PFDK'ya sevk edildi. Kulüplere saha kapama ve seyirden men cezaları gelmesi bekleniyor. Öte yandan İçişleri Bakanlığı, Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında oynanan Süper Kupa finalinde çıkan olaylar sebebiyle bir müfettiş ekibi görevlendirdi.