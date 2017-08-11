''Beşiktaş kışkırttı, ceza ağır''
Süper Kupa’daki olaylardan 5 maç seyircisiz ceza alan Konyaspor’da A Spor’a konuşan İkinci Başkan Abdullah Şanlı, “Beşiktaş taraftarının kışkırtmasıyla başlayan bir olay var. Ağır ve adaletsiz bir ceza” dedi.
A Spor'a konuşan İkinci Başkan Abdullah Şanlı, rakip Beşiktaş'ın taraftarlarını öne çıkararak şöyle konuştu:
FATURA BİZE ÖDETİLECEK
"Beşiktaş taraftarının kışkırtmasıyla başlayan bir olay var. Ağır ve adaletsiz bir ceza olduğunu düşünüyorum. Yıllardır kupa kazanılmadı. Konyaspor 2 kez final oynadı. Taraftarımız bu heyecanla sahaya girmiş olabilir. Taraftarımız sahaya girdi. Birine yumruk mu attı? Tribünde küfür etmeyen bir taraftar var. Bütün yaşananlara rağmen tedbir almayan kurumlarımız, bunun faturasını Konyaspor'a ödetmesi düşündürücü. 5 maç ceza verildi. 29 Kasım'da ceza bitiyor, kış geliyor ondan sonra Konya'da seyirci olmayacak. Bakalım neler olacak."
Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar da 5 maç seyircisiz oynama cezasının kabul edilemez olduğunu söyleyip cezaya itiraz edeceklerini belirtti.
- 11 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:10
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Gary Medel Beşiktaş'ta!
Toplam 23
Yorum
kuzeyli tabi tabi inter 12m luk futbolcusunu 3m a verdi size acaba defolu olabilir mi.
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Sahaya bıçak atan taraftar serbest
Toplam 6
Yorum
Omer Konya 5 mac ceza aldi cogunu bu adam yuzunden bu olay yuzunden bu kadar tartisildi. adam serbest Adalet istiyoruz. Ha besiktasliyim bu arada
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Ramil Guliyev tarihe geçti!
Toplam 2
Yorum
bjkli Hemen sevinmeyelim. Bayan atletlerimizi hatırlayalım ve doping sonuçlarını bekleyelim. Seviniyoruz bir yıla kalmadan madalyayı iade ediyoruz
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