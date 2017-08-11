 ''Beşiktaş kışkırttı, ceza ağır'' – Fotomaç – 11 Ağustos 2017
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    11 Ağustos 2017, Cuma
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    ''Beşiktaş kışkırttı, ceza ağır''

    ''Beşiktaş kışkırttı, ceza ağır''

    Süper Kupa’daki olaylardan 5 maç seyircisiz ceza alan ’da A Spor’a konuşan İkinci Başkan , “Beşiktaş taraftarının kışkırtmasıyla başlayan bir olay var. Ağır ve adaletsiz bir ceza” dedi.

    'a Samsun'daki Süper Kupa'da çıkan olayların faturası ağır oldu. PFDK, yeşil-beyazlılara 5 maç seyircisiz oynama cezası verdi.

    A Spor'a konuşan İkinci Başkan , rakip Beşiktaş'ın taraftarlarını öne çıkararak şöyle konuştu:

    FATURA BİZE ÖDETİLECEK
    "Beşiktaş taraftarının kışkırtmasıyla başlayan bir olay var. Ağır ve adaletsiz bir ceza olduğunu düşünüyorum. Yıllardır kupa kazanılmadı. Konyaspor 2 kez final oynadı. Taraftarımız bu heyecanla sahaya girmiş olabilir. Taraftarımız sahaya girdi. Birine yumruk mu attı? Tribünde küfür etmeyen bir taraftar var. Bütün yaşananlara rağmen tedbir almayan kurumlarımız, bunun faturasını Konyaspor'a ödetmesi düşündürücü. 5 maç ceza verildi. 29 Kasım'da ceza bitiyor, kış geliyor ondan sonra Konya'da seyirci olmayacak. Bakalım neler olacak."

    Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar da 5 maç seyircisiz oynama cezasının kabul edilemez olduğunu söyleyip cezaya itiraz edeceklerini belirtti.
    1. 11 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:10
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