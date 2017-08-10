 Konyaspor’da Hora ayrıldı – Fotomaç – 10 Ağustos 2017
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    10 Ağustos 2017, Perşembe
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    Konyaspor’da Hora ayrıldı

    Konyaspor’da Hora ayrıldı
    Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonu A.Konyaspor'da yeni bir yol ayrımı daha yaşandı. Riad Bajic'in Udinese'ye gitmesinden sonra yeşil-beyazlılar, Rumen golcü Ioan Hora ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı. 28 yaşındaki tecrübeli santrfor, geçen sezon başında Romanya'da Pandurii'den gelen Hora, 29 maçta 4 gol atıp 1 kez de asist yaptı.
    1. 10 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:29
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