Konyaspor’da Hora ayrıldı
Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonu A.Konyaspor'da yeni bir yol ayrımı daha yaşandı. Riad Bajic'in Udinese'ye gitmesinden sonra yeşil-beyazlılar, Rumen golcü Ioan Hora ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı. 28 yaşındaki tecrübeli santrfor, geçen sezon başında Romanya'da Pandurii'den gelen Hora, 29 maçta 4 gol atıp 1 kez de asist yaptı.
- 10 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:29
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
Onur HastaGs lıyım hayırlı olsun kardes takımımıza.Gs olmazsa Fb, Fb olmazsa Gs olmaz.Ama nıye genclerımız yok bızım yazık degılmı paralarımıza..
-
Fenerbahçe'nin "Kocaman" ümidi
Toplam 17
Yorum
POZ Güzelde poz vermiş, ısmarlama haber için. YEDİK...
-
Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
ned en büyüğüne grlmiş ??
Konyaspor’da Hora ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.