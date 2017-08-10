Konyaspor’da Hora ayrıldı

Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonu A.Konyaspor'da yeni bir yol ayrımı daha yaşandı. Riad Bajic'in Udinese'ye gitmesinden sonra yeşil-beyazlılar, Rumen golcü Ioan Hora ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı. 28 yaşındaki tecrübeli santrfor, geçen sezon başında Romanya'da Pandurii'den gelen Hora, 29 maçta 4 gol atıp 1 kez de asist yaptı.