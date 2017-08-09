Konyaspor, Hora ile yolları ayırdı
Atiker Konyaspor, forvet oyuncusu Ioan Hora ile yollarını ayırdı.
Pandurii'de performansıyla dikkatleri üzerine çekerek Konyaspor'a geçen sezon transfer edilen Hora, beklenen başarıyı sergileyemedi. Teknik heyetin kadroda düşünmediği Hora, 29 maçta 4 gol atarak 1 asist yaptı.
- 09 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:07
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Talisca'da son durum
Toplam 9
Yorum
CasCan Eğer sözleşme gereklerini BJK yerine getirmiş ise kimse alamaz. BJK nın kolaylık göstermesi ve Talisca'nın da istemesi lazım
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''G.Saray'da oynamak harikaydı''
Toplam 9
Yorum
aslan bu ülkenin paralarını saçanlar görsün 5 milyona oynayan adam brüt 1.8 e gitti taraftarda uyansın artık yazık bu bizim paramız yazıkkkkkkkk
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Ndiaye 10’a doğru
Toplam 49
Yorum
bunlar eren, selçuk ve muslera da gönderilmeliydi. geçen sene gs bütün derbileri kaybetti. sebebide bu üçlüydü.
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