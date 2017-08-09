 Konyaspor, Hora ile yolları ayırdı – Fotomaç – 09 Ağustos 2017
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    09 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Konyaspor, Hora ile yolları ayırdı

    Konyaspor, Hora ile yolları ayırdı

    Atiker Konyaspor, forvet oyuncusu ile yollarını ayırdı.

    Konyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Rumen oyuncu ile sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiği duyuruldu. Hora'ya, Konyaspor'a katkılarından dolayı teşekkür edildi.

    Pandurii'de performansıyla dikkatleri üzerine çekerek Konyaspor'a geçen sezon transfer edilen Hora, beklenen başarıyı sergileyemedi. Teknik heyetin kadroda düşünmediği Hora, 29 maçta 4 gol atarak 1 asist yaptı.
    1. 09 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:07
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