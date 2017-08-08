Şovun adı Konyaspor
Ziraat Türkiye Kupası’nın ardından ATV’den yayınlanan müthiş maçta Süper Kupa’yı da müzesine götüren yeşil-beyazlılar, bir sezonda kulüp tarihinde inanılmaz bir başarıya imza attı.
BİZİM EN BÜYÜK BAŞARIMIZ İRADE
Konyaspor'un tarihi başarısında en büyük pay sahiplerinden birisi olan kaptan Ali Çamdalı, kulüp tarihinde yaptıkları bu devrimin sırrını açıkladı. Çamdalı, "Tarif edilemez. Bireysel açıdan da, takım açısından da son yıllarda güzel şeyler yaşadım. Konyaspor ile tarih yazıyorum kendi adıma. Son iki ayda iki kupa büyük başarı. Hak ettik. İyi futbol oynadık, göze hoş gelen futbol oynadık. Konyaspor bunu hak ediyor. Başakşehir ve Beşiktaş geçen senenin yanı sıra şu anda da ligin en iyi takımları. Galip gelmek büyük başarı onlara karşı. Bizim en büyük başarımız irade. Bunu da sahaya yansıttığımızı düşünüyorum" diye takım olgusunu ön plana çıkardı.
SÜPER KUPA İÇİN 'COMETOKONYA'
Atiker Konyaspor'un tarihinde ilk kez elde ettiği Süper Kupa, takımın müzesinde Türkiye Kupası'nın yanındaki yerini aldı. Yeşil-beyazlılar, Beşiktaş'ın yeni transferleri için sosyal medyada başlattığı 'Come to' akımıyla Süper Kupa'yı tanıttı. Resmi twitter hesabından Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın müzedeki fotoğrafı paylaşılıp, "Süper Kupa'yı görmek isteyenler için çağrımız net: #ComeToKonya!" ifadesi kullanıldı.
- 08 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 23:40
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Sofiane Feghouli İstanbul'a geliyor
Toplam 16
Yorum
hakan artık türk futbolu diye birşey kalmadı. yabancı çöplüğüne çevirdiler iligimizi. 80-90 ları arıyorum.
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Şampiyonluk için mi?
Toplam 15
Yorum
bir fark daha var biz sakat ve menajer önerisi oyuncu almıyoruz.. fegholi ve asamoah da geliyor
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Anlaşma tamam!
Toplam 28
Yorum
ağlaaaa kıskançlıktan deliriyosunuz farkındayız :))))
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