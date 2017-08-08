 Şovun adı Konyaspor – Fotomaç – 08 Ağustos 2017
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    08 Ağustos 2017, Salı
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    Şovun adı Konyaspor

    Şovun adı Konyaspor

    Ziraat Türkiye Kupası’nın ardından ATV’den yayınlanan müthiş maçta Süper Kupa’yı da müzesine götüren yeşil-beyazlılar, bir sezonda kulüp tarihinde inanılmaz bir başarıya imza attı.

    Bursaspor'un ligde şampiyon olmasının ardından 'ikinci Anadolu devrimini' yapan A.Konyaspor, tarihi günler yaşıyor. Aykut Kocaman önderliğinde M.Başakşehir'i saf dışı bırakarak Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan, ardından Kocaman'ın F.Bahçe'ye gitmesi sonrasında Mustafa Reşit Akçay'la da lig şampiyonu Beşiktaş'ı devirerek Süper Kupa'yı müzesine götüren yeşil-beyazlılar, rakiplerini kıskandıran bir başarının altına imza attı. 65 gün arayla Türkiye'nin en büyük 3 kupasından ikisini kazanan Konyaspor, sosyal medyada 'Şanlı Anadolu Kartalı' hashtagiyle taraftarlarıyla tarihi başarısını kutladı.

    BİZİM EN BÜYÜK BAŞARIMIZ İRADE
    Konyaspor'un tarihi başarısında en büyük pay sahiplerinden birisi olan kaptan Ali Çamdalı, kulüp tarihinde yaptıkları bu devrimin sırrını açıkladı. Çamdalı, "Tarif edilemez. Bireysel açıdan da, takım açısından da son yıllarda güzel şeyler yaşadım. Konyaspor ile tarih yazıyorum kendi adıma. Son iki ayda iki kupa büyük başarı. Hak ettik. İyi futbol oynadık, göze hoş gelen futbol oynadık. Konyaspor bunu hak ediyor. Başakşehir ve Beşiktaş geçen senenin yanı sıra şu anda da ligin en iyi takımları. Galip gelmek büyük başarı onlara karşı. Bizim en büyük başarımız irade. Bunu da sahaya yansıttığımızı düşünüyorum" diye takım olgusunu ön plana çıkardı.



    SÜPER KUPA İÇİN 'COMETOKONYA'
    'un tarihinde ilk kez elde ettiği Süper Kupa, takımın müzesinde Türkiye Kupası'nın yanındaki yerini aldı. Yeşil-beyazlılar, Beşiktaş'ın yeni transferleri için sosyal medyada başlattığı 'Come to' akımıyla Süper Kupa'yı tanıttı. Resmi twitter hesabından Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın müzedeki fotoğrafı paylaşılıp, "Süper Kupa'yı görmek isteyenler için çağrımız net: #ComeToKonya!" ifadesi kullanıldı.
    1. 08 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:40
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